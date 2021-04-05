Bilecik'te çocuklara online trafik eğitimi verildi
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Bilecik'te çocuklara online trafik eğitimi verildi

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Bilecik'te çocuklara online trafik eğitimi verildi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ortaokulu öğrencilerine 'Trafik güvenliği' konulu online trafik eğitimi verilmeye başlandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde ortaokulu öğrencilerine 'Trafik güvenliği' konulu online trafik eğitimi verilmeye başlandı.

Eğitimler, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Osmaneli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından imzalanan bir protokol kapsamında çocukların trafik güvenliği ve çocukların farkındalık düzeyini artırmak amacıyla yapıldı. Osmaneli İlçe Emniyet Müdürü Dr. Ali Özgan koordinesinde oluşturulan takvim ile eğitimler ilk olarak Atatürk Ortaokul öğrencilerine başladı. Öğrencilere polis memurları Deniz Soylu ve Ramazan Hakan İyikörükcü tarafından online olarak trafik eğitimi verildi. Öğrencilere karşıdan karşıya geçiş kuralları, araç içerisinde yapacakları seyahatlerinde çocuk koltuğuna oturup emniyet kemeri kullanmaları, trafik lambaları, trafiğe kapalı alan, oyun alanları konularında bilgilendirmeler yapıldı.

Öte yandan ilçedeki diğer okullarda online eğitimlerin yıl boyunca devam edeceği öğrenildi. - BİLECİK

Bilecik'te çocuklara online trafik eğitimi verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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