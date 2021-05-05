Son dakika haber: BBP Genel Başkanı Destici: "Terör örgütlerine ve siyasi partisine suç örgütü diyemeyenler seçilmiş cumhurbaşkanına bunu deme hadsizliğini yapıyorlar"

Edinilen son dakika gelişmesine göre CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösteren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütlerine ve siyasi partisine suç örgütü diyemeyenler seçilmiş cumhurbaşkanına ve hükümetine bunu deme hadsizliğini ve yanlışlığını yapıyorlar" dedi.

CHP'li Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösteren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Terör örgütlerine ve siyasi partisine suç örgütü diyemeyenler seçilmiş cumhurbaşkanına ve hükümetine bunu deme hadsizliğini ve yanlışlığını yapıyorlar" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Irak'a gitmesinin ardından Irak hükümetinin sergilediği tavrın anlamsız olduğunu söyleyen Destici, "Milli Savunma Bakanımızın Irak'ın kuzeyindeki birliğimizi ziyaret etmesinden Irak hükümetinin anlamsız bir şekilde rahatsız olduğunu gördük. Türkiye'ye nota verecek kadara da işi ileriye götürdüler. Bizim buradan Irak hükümetine çağrımız şudur; siz önce kendi topraklarınızdan teröristleri çıkartın. Sizin topraklarınızda teröristler olmasa ve oradan Türkiye'ye saldırırlar gerçekleşmese bizim orada işimiz yok. Bu ziyaretten aslında Amerika rahatsız olmuştur. Aslında başka devletler, terör örgütleri rahatsız olmuştur ama onların sözcülüğünü Irak hükümeti yapmıştır. Orada terör var olduğu sürece ve Türkiye'ye saldırılar olduğu sürece biz seyretmeyeceğiz. Biz bugün de, yarın da gereğini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Alkolü savunan bu kadar başka bir kesim var mıdır merak ediyorum"

Son günlerde gündemi meşgul eden sebze meyve üreticilerinin mağduriyeti ile alkol yasağı hakkında konuşan Destici, "Sebze ve meyve üreticilerimizin bu kapanma süreci ile ilgili bir problemi vardı. Ürünleri ellerinde kaldı ve feryat ettiler. Biz de bunları gerekli mercilere ilettik ve semt pazarlarının bir genelge ile hafta sonları açılmasına karar verdiler. Bu çok doğru bir karardı. Bunun için yasa mı çıkması gerekiyordu? Bir de dünyanın başka bir ülkesinde var mıdır bilmiyorum. Alkol yasağına bu kadar karşı çıkıp, alkolü savunan bu kadar başka bir kesim var mıdır merak ediyorum. Zararlı olan bir şeyi savunuyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir siyasetçinin kullanmaması gereken sözler"

CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini yanlış bulduğunu ve lanetlediğini dile getiren Destici, "CHP'li bir milletvekili, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere hükümet üyelerini, eğer olursa kendi iktidar devirlerinde yargılayacaklarını ifade etti. Bu nefret söylemini, siyasi hırsla ağızdan çıkmış sözleri yanlış buluyor ve lanetliyorum. Bunlar doğru şeyler değil. Hiçbir siyasetçinin kullanmaması gereken sözler. Bunu söyleyen kişiye ve bunu destekleyenlere şunu soruyorum; terör örgütlerini ve siyasi partisine suç örgütü diyemeyenler seçilmiş cumhurbaşkanına ve hükümetine bunu deme hadsizliğini ve yanlışlığını yapıyorlar. Siz önce suç örgütü arıyorsanız ittifak ortağınız HDP'ye bakacaksınız. İkincisi, 'biz iktidar olduğumuzda siyasetten yargıya müdahale edeceğiz ve sizi yargılayacağız' diyor. Hani nerede kaldı sizin bağımsız yargı sevdanız? Samimi değiller. Tutarlı değiller. Haktan, hukuktan, adaletten yana değiller" dedi.

"Anayasalar eski oldukları için değil, hatalı oldukları için ülke ihtiyaçlarını karşılayamazlar"

Yeni anayasa çalışmaları hakkında da konuşan Destici, şunları dedi:

"AK Parti Grup Başkanı Sayın Naci Bostancı, iktidar partisi olarak yeni anayasa yazım süreçlerinin bitmek üzere olduğunu, detaylarının bayramdan sonra uygun zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Anayasalar eski oldukları için değil, hatalı oldukları için ülke ihtiyaçlarını karşılayamazlar. Mevcut Anayasa'nın ıslaha muhtaç bir anayasa olduğu açık ve nettir. Daha da önemlisi yeni anayasa yapmak değil, sağlıklı bir anayasa yapabilmek gerektiğini düşünüyoruz. Biz Büyük Birlik Partisi olarak anayasanın yapılışında izlenen usullerin onun içeriğini de doğrudan etkilediği noktasında bir düşünceye sahibiz. Anayasanın yapımı sürecinde siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin sürece yapıcı katkı sağlamalarına imkan verilmesinden yanayız. Çalışmalara iyi niyetle katkı sağlamaya çalışan her kesimin görüşünden samimiyetle istifade edilmeye azami özen ve gayret gösterilmelidir. Yeni anayasanın yukarıda kısaca özetlediğimiz nitelikte olabilmesi için de özetle söyleyecek olursak milli iradeye hiçbir şekilde engel olmayan ve ipotek koydurtmayan, milli iradenin üstünde veya yanında, hariçte ve dahilde herhangi bir merci ve ortak kabul etmeyen, Türkiye'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez mutlak bütünlüğünü, tam bağımsızlığını ve egemenliğini her türlü tartışmanın dışında bırakan, kuvvetler ayrılığı prensibini temel ilke alan, vatandaş merkezli, amir devlet değil hadim devlet anlayışlı, sosyal hukuk devleti olması doğrultusunda hazırlamakta olduğumuz taslağı inşallah makul bir sürede detaylıca aziz milletimizle paylaşacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı