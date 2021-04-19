Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşümde ezberleri bozan dönüşüm
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Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşümde ezberleri bozan dönüşüm

Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşümde ezberleri bozan dönüşüm
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Kentsel dönüşümde ezberleri bozan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni çağdaş mahalleler kurarak, ilçeye yeni bir kimlik yeni bir çehre kazandırıyor.

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Kentsel dönüşümde ezberleri bozan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın Türkiye'ye örnek gösterilen kentsel dönüşüm projeleriyle yeni çağdaş mahalleler kurarak, ilçeye yeni bir kimlik yeni bir çehre kazandırıyor. Bunlardan biri olan Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan köhne yapıların Kocasinan Belediyesi tarafından yıkılmasını ve dönüşümle modern konutların yapılmasını takdirle karşılayan mahalle sakinleri ise Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, bölgenin çehresini değiştirme çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti.

Kocasinan Belediyesi, Kentsel Dönüşüm Projeleri'yle Kocasinan'ın çehresini tamamen değiştiriyor ve vatandaşlara daha yaşanabilir alanlar sunuyor. Özellikle dönüşümle bölgenin ve vatandaşların ihtiyaçlarını gözeten çözümler üreten Kocasinan Belediyesi, sosyal dönüşümle şehrin ihtiyaçlarını karşılıyor. İlçe belediyeler ölçeğinde Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşüm projelerini yürüten Kocasinan Belediyesi, sadece ihtiyaç duyulan mahallelerin değil, bütün Kocasinan'ın çehresini değiştirmeyi hedefliyor. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 2015 yılı Haziran ayında Yunus Emre'de dönüşüm başlatan Kocasinan Belediyesi, 2016 yılının Mayıs ayında kentsel dönüşüm ofisinin açılışını gerçekleştirip, yine aynı yılın Ağustos ayında ise ilk vatandaşla anlaşmasını yaptı. 2017 yılının Ağustos ayında ise köhne binaların yıkımını, düzenlenen törenle gerçekleştiren Kocasinan Belediyesi, 2018 yılının Mart ayında inşaat faaliyetlerine başladı. Pandemi ve bütün zorlukların yanı sıra müteahhitlere tanınan süreye rağmen konutları 9 ay önceden tamamlayan Kocasinan Belediyesi, 2021 yılı Ocak ayında ise Türkiye'de ilk defa noter huzurunda 6 blokluk ilk etapta yer alan 336 konutun dijital ortamda kura çekimiyle hak sahiplerini belirledi.

Kentsel dönüşümün bir belediye başkanı için çok riskli bir iş olmasına rağmen 'İşimiz Gücümüz Kocasinan' diyerek dönüşümle örnek projeler ortaya koyan Başkan Çolakbayrakdar'ın tabiri caizse iğne oyası örer gibi Kocasinan'da tek tek dönüşüm gerçekleştirmesi ve özellikle kentsel dönüşüm çalışmaların her aşamasını büyük bir titizlikle takip etmesi vatandaşın büyük takdirini kazanıyor.

Bu doğrultuda Başkan Çolakbayrakdar'ın vizyon projelerinden biri olan Yunus Emre kentsel dönüşüm konutlarının bölgenin kaderini değiştireceğini vurgulayan vatandaşlar ise bölgede dönüşüm tamamlandığında Türkiye'ye örnek bir mahalle olacağını belirterek, bölgenin değerine değer katan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Hasan Hüseyin Demirbaş (65) da yapılan kentsel dönüşüm konutları bölgenin kaderini değiştireceğine dikkat çekerek, "Yapılan konutların bulunduğu bölgede bizimde evimiz var. Bizim eve de dönüşüm gelmesini istiyoruz. Dönüşümle gecekondu bölgesinden kurtulmuş oluruz. Hem sosyal hayatımız değişir hem de daha konforlu yaşamımız olur. Yani dört gözle kentsel dönüşümü bekliyoruz. Hizmetlerinden dolayı Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür ederiz. " ifadelerine yer verdi.

Kerim Erdoğan (57) ise kentsel dönüşümün gerçekleştiği yerlerde güzel bir yaşam olduğunu ifade ederek, "Bu bölge gecekonduydu ve yaşanılacak bir yer değildi. Şimdi ise dönüşümle her turlu imkan var ve burası insanlara güzel bir yaşam merkezi sunuyor. Dönüşümle insanların yaşam alanları daha ferah olurken belediye hizmetlerinin ulaşması da o kadar kolay olur diye düşünüyorum. Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'ın yaptığı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Vahdi Yoncacı (73) da dönüşümün insanların hayatını olumlu etkilediğini vurgulayarak, "Kentsel dönüşüm modern şehir için çok güzel. Yunus Emre'de dönüşümün yapıldığı bölge çok güzel olmuş fakat dönüşümün gelmediği yer harabe şeklinde duruyor. Keşke kentsel dönüşüm her yerde yapılsa. Güç yetse de bölgenin tamamında dönüşüm gerçekleşse. Bundan dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın çalışmalarını çok iyi beğeniyorum. Çok iyi çalışıyor." şeklinde konuştu.

Çevre temizliği ve görünüm olarak şimdiden bölgenin çehresi değiştiğini belirten Ayşe Ergin (32) ise dönüşüm projesi bölgeyi daha da güzelleştirdiğini belirterek, kentsel dönüşümün mahallenin tümüne uygulanırsa daha iyi olacağını söyledi. - KAYSERİ

Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşümde ezberleri bozan dönüşüm
Son dakika haber: Başkan Çolakbayrakdar'dan kentsel dönüşümde ezberleri bozan dönüşüm

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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