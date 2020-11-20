Türkiye'de toprak iddiasında bulunan Ermenilere Aliyev'den yanıt: Akılları yok

Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın Türkiye'de toprak iddiasında bulunmasını değerlendirdi ve "Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeden toprak talebinde bulunmak intihardır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ağdam'ın 27 yıl sonra Ermenistan işgalinden kurtarılmasını halkıyla kutlayan Aliyev, bölgenin 10 Kasım'da imzalanan üçlü bir bildiri sonucu işgalden kurtarıldığını hatırlattı ve Dağlık Karabağ sorununu çözmek için yıllardır barış yolunu denediklerini fakat bu mümkün olmadığı için yasal haklarını kullanarak askeri yola başvurduklarını kaydetti.

"FİRAR EDENLERİN SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ"

Cepheden kaçan Ermenistan askerleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Aliyev, "Ermenistan ordusundan firar eden asker sayısı 10 bini geçti. Bu sayıyı onlar kendileri itiraf etti" dedi.

"NEREDE SİZİN DEMOKRASİNİZ, İNSAN HAKLARINIZ"

Öte yandan Ermenistan'ı destekleyen batı ülkelerini de eleştiren Aliyev Avrupa Birliği'ni sessiz kalmakla suçladı ve "Avrupa Konseyi neredesin? Azerbaycan'ı küçümseyen ve itibarımızı sarsmaya çalışan Avrupa Konseyi nerede, neden susuyorsun? Nerede sizin demokrasiniz, insan haklarınız?" dedi.

"TOPRAKLARIMIZI GÖNÜLLÜ OLARAK TERK ETMEZDİ"

Aliyev, "Ağdam'ın kurtuluşu, şanlı askeri zaferimiz nedeniyle mümkün oldu. Azerbaycan savaş alanında Ermenistan'ı mağlup etmeseydi, Ermenistan topraklarımızı gönüllü olarak terk etmezdi." diye konuştu.

"BU BAŞARISIZLIĞIN NEDENİ İŞGAL"

Aliyev açıklamalarının devamında, "Ermenistan başarısız ülke. Bu başarısızlığın nedeni nedir? İşgal. Ben bunu defalarca söyledim. Bu işgalin Ermenistan'ı uçuruma götüreceğini söyledim. Bu işgali asla kabullenmeyeceğimizi, er ya da geç toprağımızı geri alacağımızı söyledim. Ermenistan yaklaşık 30 yıldır bağımsız bir ülke olamadı ve bugün de bağımsız değil. Ermenistan aslında bir kolonidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'YE TOPRAK İDDİASINDA BULUNUYORLAR, AKILLARI YOK"

Aliyev, komşularıyla normal ilişki kuramayan bir ülkenin gelişemeyeceğine dikkat çekerek, "Türkiye'ye toprak iddiasında bulunuyorlar. Akılları yok. Türkiye gibi büyük bir ülkeden toprak talebinde bulunmak intihardır" ifadelerini kullandı.