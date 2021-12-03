Son dakika haber! AÜ Rektörü Ünüvar'dan eski bakanlardan Akşit'in vefatına ilişkin açıklama Açıklaması

ANKARA (AA) - Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, eski Turizm ve Devlet Bakanlarından Güldal Akşit'in bu sabah solunum ve organ yetmezliği nedeniyle vefat ettiğini bildirdi.

Prof. Dr. Ünüvar, İbni Sina Hastanesi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Akşit'in 8 Kasım'dan itibaren hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Hastaneye yatışının yapıldığı gün Akşit'in yoğun bakım servisine alındığını belirten Ünüvar, "10 Kasım'da entübe edildi. Bugün saat 08.50'de durumu ağırlaştı, 09.35'te maalesef kaybettik. Başımız sağ olsun. Solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliğinden vefat etti Sayın Bakanımız. Türkiye'ye çok hizmet etmiş, devletimize milletimize hizmet etmişti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Akşit'in ailesinin onayı ile cenaze törenine ilişkin bilgi veren Ünüvar, "Yarın 4 Aralık Cumartesi Günü saat 12.00'de TBMM'de bir tören yapılacak. Daha sonra öğlen namazına müteakip Kocatepe Camii'sinden cenaze namazı kılınacak. Sayın Bakanımızı Karşıyaka Mezarlığı'ndan ebediyete uğurlayacağız."

Açıklamada, Akşit'in ailesi, AK Parti Ankara Milletvekili ve MKYK üyesi Lütfiye Selva Çam, hastane başhekimi ve doktorlar yer aldı.