Son dakika haber: Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı
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Son dakika haber: Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

12.02.2021 21:41 | Son Güncelleme: 12.02.2021 21:44
Son dakika haber: Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle ateş açtığı 2 kişi ile binanın penceresinden atlayan bir kişi yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadının av tüfeğiyle ateş açtığı 2 kişi ile binanın penceresinden atlayan bir kişi yaralandı.

Okurcalar Mahallesi'nde balıkçı barınağındaki barakası Alanya Belediye zabıta ekiplerince yıkılan Ö.T (40) adlı kadın, kendisini şikayet ettiklerini düşündüğü A.Y. (49) ve M.Ü'nün (53) yanına giderek av tüfeğiyle ateş açtı.

Saçmaların isabet ettiği A.Y. ayağından, M.Ü. ise başından yaralandı.

Çevredeki araç ile kıraathaneye de ateş eden Ö.T, daha sonra Avsallar Mahallesi'ndeki belediye ek hizmet binasına giderek, kapısına ateş açtı.

Belediye binasında görevli O.Ş (32) bulunduğu odanın penceresinden atlayarak bacağını incitti.

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli kaçmaya çalışırken, jandarma ekiplerince yakalandı, yanındaki av tüfeği ile iki bıçağa el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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