Son dakika haber: Annesinin makinesiyle öğrendiği dikiş sayesinde çocukların özel günlerini renklendiriyor

Edinilen son dakika haberine göre Bursa'da terzi olan annesine ait makineyle dikiş yapmayı öğrendikten sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle iş yeri açan Nezihe Akcan, çocukların doğum günü, okul gösterisi gibi özel günleri için kıyafetler dikiyor.

Bursa'da terzi olan annesine ait makineyle dikiş yapmayı öğrendikten sonra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle iş yeri açan Nezihe Akcan, çocukların doğum günü, okul gösterisi gibi özel günleri için kıyafetler dikiyor.

Gemlik ilçesinde açtığı iş yerinde çocuklar için çizgi film ve masal kahramanı temalı kıyafetler hazırlayan Akcan, sipariş üzerine hazırladığı elbiseleri sosyal medya ve e-ticaret platformlarından satışa sunuyor. Akcan'ın, kumaşlarını özel olarak bastırıp diktiği elbiseler, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerden ilgi görüyor.

Akcan, AA muhabirine, 2015 yılında terzi olan annesinin teşvikiyle bebek hastane çıkışı takımları, tulum, terlik süsleme gibi ürünler hazırlayıp satmaya başladığını anlattı.

Daha sonra anne bebek takımları hazırladıklarını belirten Akcan, şöyle konuştu:

"O ürünleri satışa koyduktan sonra hemen satılmaya başladı. Onları istemeye başladılar ve talep çok arttı. Dikiş bilmeyen biriydim. Sigortacıyım normalde ama dikişe hep eğilimim vardı. Çok seviyordum renkli kumaşlar, tüller ve süsleri. Annemin küçük bir makinesi vardı onunla ben de gece gündüz evde çocuk uyudukça başladım denemeler yapmaya. Etekler, taytlar derken her gün daha da çok çalışarak kendi kendime dikiş dikmeyi öğrendim. Kursa katılmadan dikiş dikmeyi öğrendim. Satış yapmak için sosyal medyada hesap açtım. Sonrasında takipçilerim artmaya başladı. Instagram üzerinden satışlarım devam ediyordu. 4 sene evde dikiş diktim sonrasında yetişememeye başladım. Eve sığmamaya başladım ve iş yeri açmaya karar verdim. KOSGEB'e başvurdum, kabul edildi. Sunumumu yaptım, her şey onaylandı. KOSGEB desteğiyle iş yerimi açtım ve satış yapmaya başladım."

"Yurt dışından müşterilerim çok fazla"

Akcan, bir gün iş yerine gelen Arap bir çiftin, ürünlerini çok beğenerek sipariş verdiğini ve 2 yıl boyunca onlar için ürün hazırladığını belirterek, daha sonra Türkiye pazarına açılmak için bir e-ticaret platformuna üye olduğunu ifade etti.

Burada satış yapmaya başladığını aktaran Akcan, şunları kaydetti:

"O da umduğumdan çok hızlı ilerledi ve satışlarım çok iyi devam etmeye başladı. Hala orada devam ediyorum. Dışarıdan da sipariş alıyorum. Hala yurt dışından, Arabistan'dan yazan müşterilerim de çok fazla. Muhtemelen onları da almaya başlayacağız. Böyle yavaş yavaş büyümeye doğru gidiyoruz. Almanya, Fransa gibi ülkelere de elbise gönderiyorum ama Türkiye'de göndermediğim yer yok."

Akcan, çizgi film ve masal kahramanlarıyla süslü elbiselerin talep gördüğünü belirterek, şöyle devam etti:

"Kumaş çeşitlerimiz çok fazla çünkü bu kumaşları ben özel bastırıyorum. Kumaşçıma müşterimin talebini iletiyorum, onun çizimi yapılıyor, bana gönderiyorlar. Onaylıyorum sonra basıma giriyor. Bu yüzden müşterilerim, 'Acaba bu kumaş var mıdır?' diye pek düşünmüyor çünkü bende çok fazla kumaş çeşidi var, bunu biliyorlar. Genelde istedikleri her şeyi bende bulabildikleri için de aslında satışlarım hep devam ediyor. 180 liradan başlayan elbise fiyatları modele göre artıyor."

En çok doğum günü konsepti için elbise talebinde bulunulduğunu anlatan Akcan, yaz mevsiminde ise gelinlik tarzı elbiselerin istendiğini söyledi.

İşlerini büyütmeyi hedeflediğini vurgulayan Akcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan 3 sene önce bugünü göremezdim. Hep bir hayalim vardı tabii ki ama şimdi bundan 3 sene sonrasında 10 çalışanlı olarak işlerimi büyütmüş olmak istiyorum. Artık herkes internetten alışveriş yapıyor. Kimse kapı kapı gezip elbise almıyor. Herkes internetten alıyor. Onun için pazar çok geniş. Sadece bir e-ticaret platformuyla kalmayacağım tabii ki diğer pazarlara da gireceğim. Onun için de kendi web sitemi açacağım, şimdi onun çalışmaları var. Bundan 3 sene sonra bunun 3-5 katı büyümüş olmak planımız."

Akcan, gelen siparişler doğrultusunda çalışanıyla birlikte günde 15-16 elbise hazırladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz