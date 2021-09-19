Son dakika haber... Akıncı Üssü davasında keşif kararı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Akıncı Üssü davasında keşif kararı

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Akıncı Üssü davasında keşif kararı

Son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif kararı çıktı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif kararı çıktı. 14 Ekim'de bilirkişi heyeti, Akıncı Üssü'nde keşif yapıp rapor hazırlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017 yılında Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterlerin bombalama eyleminde kullandıkları mühimmat, yakıt ve diğer giderler ile darbenin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından pistin bombalanması gibi ortaya çıkan her türlü zararın aralarında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Harun Biniş ve darbeci askerlerin bulunduğu 500 sanıktan tazmini talep edildi. Akıncı Üssü'ndeki maddi zararın yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Dava sonuçlana kadar davalıların mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması da istendi.

İSTİNAF MAHKEMESİ HACİZ KARARINI KALDIRDI

Ankara 26'ncı Hukuk Mahkemesi verdiği kararda, davalıların mal kaçırma şüphesinin kuvvetli olması ve davacının Milli Savunma Bakanlığı olmasını da göz önünde bulundurarak, teminatsız şekilde davalılara ait taşınır ve taşınmaz mallar ile 3'üncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine ihtiyati haciz konulmasına karar verdi. Ancak davalıların itirazı üzerine Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) haciz kararını usulüne göre yapılmadığı gerekçesiyle kaldırdı.

Ankara 26'ncı Hukuk Mahkemesi ise İstinaf'ın işaret ettiği usul yönünden eksiklikleri tamamlayarak, tekrar haciz kararı verdi. Davalı avukatlarının tekrar itiraz etmesi üzerine haciz kararı ile ilgili verilen dosya yeniden İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, haciz kararı ile ilgili itirazın İstinaf'tan dönmesinin beklenmesi yönünde ara karar aldı.

TALİMAT GÖNDERİLDİ

Esasa ilişkin işlemlerini sürdüren mahkeme, eksikliklerin giderilmesinin ardından aralarında elektrik-elektoronik, bilgi işlem, inşaat, mimar, makine ve uçak mühendisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti eşliğinde zararın tespiti için Akıncı Üssü'nde keşif yapılmasına hükmetti. Mahkeme keşfin uygulanması için de Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne talimat gönderdi. Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi de talimatın yerine getirilmesi için 14 Ekim'de bilirkişi heyeti ile birlikte Akıncı Üssü'nde keşif yapılmasına karar verdi. Keşfin ardından bilirkişiler tarafından hazırlanacak maddi hasara ilişkin rapor, Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilecek.


Son dakika haber... Akıncı Üssü davasında keşif kararı

Son dakika haber... Akıncı Üssü davasında keşif kararı

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

 Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKKYPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

 Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü

Acı haber! EYP patlamasında yaralanan Mehmetçiğimiz Ümit Solak hastanede şehit düştü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Cansu Dere Demet Özdemir Kenan İmirzalıoğlu
Spor Cristiano Burak Elmas Domagoj Vida Rıza Çalımbay Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Acun Ilıcalı Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber... Akıncı Üssü davasında keşif kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.09.2021 11:42:08. #1.17#