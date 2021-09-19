Son dakika haber... Akıncı Üssü davasında keşif kararı

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nın, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 500 sanık hakkında açtığı davada keşif kararı çıktı. 14 Ekim'de bilirkişi heyeti, Akıncı Üssü'nde keşif yapıp rapor hazırlayacak.

Milli Savunma Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilerin Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Akıncı Üssü'ne verdiği zararın tazmini için 2017 yılında Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, Akıncı Üssü'nden kalkan uçak ve helikopterlerin bombalama eyleminde kullandıkları mühimmat, yakıt ve diğer giderler ile darbenin engellenmesi amacıyla devlet güçleri tarafından pistin bombalanması gibi ortaya çıkan her türlü zararın aralarında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Harun Biniş ve darbeci askerlerin bulunduğu 500 sanıktan tazmini talep edildi. Akıncı Üssü'ndeki maddi zararın yaklaşık 5 milyon lira olduğu belirtildi. Dava sonuçlana kadar davalıların mal varlıklarına ihtiyati haciz konulması da istendi.

Esasa ilişkin işlemlerini sürdüren mahkeme, eksikliklerin giderilmesinin ardından aralarında elektrik-elektoronik, bilgi işlem, inşaat, mimar, makine ve uçak mühendisinin de bulunduğu bilirkişi heyeti eşliğinde zararın tespiti için Akıncı Üssü'nde keşif yapılmasına hükmetti. Mahkeme keşfin uygulanması için de Akıncı Üssü'nün bulunduğu Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi'ne talimat gönderdi. Kahramankazan Asliye Hukuk Mahkemesi de talimatın yerine getirilmesi için 14 Ekim'de bilirkişi heyeti ile birlikte Akıncı Üssü'nde keşif yapılmasına karar verdi. Keşfin ardından bilirkişiler tarafından hazırlanacak maddi hasara ilişkin rapor, Ankara 26'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilecek.