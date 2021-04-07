Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
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Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video telekonferans yöntemiyle görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video telekonferans yöntemiyle görüştü.

Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri arasında gerçekleştirilen Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, başlayan tatbikatlar nedeniyle Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile video konferans yöntemi ile görüştü. Türkiye ve Azerbaycan'ı, gücünü ortak bir tarih ve kültür birliğinden alan, sıkı bağlarla birbirine kenetlenmiş iki ülke olarak nitelendiren Bakan Akar, Türkiye ve Azerbaycan'ın geçmişte olduğu gibi bugün de kader birliği içinde olduğunu söyledi.

Kahraman Azerbaycan ordusunun 44 gün süren çatışmalar sonunda şanlı bir zafer kazandığını aktaran Bakan Akar, "Tek millet, iki devlet ilkesi çerçevesinde her alanda güçlenen kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimiz Karabağ'ın özgürleştirilmesiyle adeta perçinlendi, çelikleşti. Bunu bütün dünya gördü. 'Tek Vatan' diye adlandırdığınız harekat planının başarıyla sonuçlanmasıyla Türk'ün yumruğu Ermeni'nin başına indi. 30 yıldan beri devam eden haksızlık, oradaki kardeşlerimizin sıkıntıları çok şükür sona erdi. Buradaki başarı tarihe altın harflerle yazılacak" dedi.Kazanılan başarıdan dolayı Azerbaycan'ı bir kez daha kutlayan Bakan Akar, "Azerbaycan ordusunun çağın gereklerine uygun olarak yeniden yapılandırılması, modernizasyonu ve iki kardeş ülke silahlı kuvvetlerinin gelecekte de birlikte çalışabilirliğinin artırılmasını destekleyecek şekilde bir yol haritasını hazırladık ve uygulamaya başladık" diye konuştu.İşgal altından kurtarılan topraklarda hayatın en kısa sürede normalleşmesinin önemine değinen Bakan Akar, "Bunların olması için bölgenin güvenli hale gelmesi lazım. Bunun için de bölgenin mayın ve el yapımı patlayıcıdan temizlenmesi gerekir. Bölgeye biz arkadaşlarımızı gönderdik. Çalışıyorlar. Aynı zamanda karşılıklı eğitim kapsamında Azerbaycanlı kardeşlerimiz de bu işi öğrendiler ve katkı sağlıyorlar. İnşallah en kısa zamanda orayı temizleyip hayatın normalleşmesine en büyük katkıyı sağlayacaklar" ifadesini kullandı.Kars'ta Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri tarafından Kış-2021 Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla yapıldığını hatırlatan Bakan Akar, yeni başlayan Birleşik Müşterek Komuta Kontrol ve MEBS Tatbikatı ile Ortak Komando Tatbikatı'nın çok önemli olduğunu söyledi.Bakan Akar, bu iki tatbikat ile Türkiye-Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri  arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve birlikte çalışabilirliği daha da geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ülkemiz, milletimiz ve toprağımızın dış tehditlere ve tehlikelere karşı savunulması bizim için çok önemli. Bu konuda bizim hazır olmamız lazım. Türkiye ve Azerbaycan'ın hak, alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu herkesin bilmesi lazım" dedi.

Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü
Son dakika! Bakan Akar,  Azerbaycan Savunma Bakanı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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