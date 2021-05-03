Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı

Afyonkarahisar'da, Çay ilçesi İstasyon bölgesindeki biyoenerji tesisinde yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da, biyoenerji tesisinin cüruf depolama alanında yer alan geri dönüşüm noktasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, endişe yarattı.

Bir anda büyüyen yangına Çay, Bolvadin ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Onlarca metre yükselen alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL