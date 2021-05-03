Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
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Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da, Çay ilçesi İstasyon bölgesindeki biyoenerji tesisinde yangın çıktı. Alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da, biyoenerji tesisinin cüruf depolama alanında yer alan geri dönüşüm noktasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, endişe yarattı.

Bir anda büyüyen yangına Çay, Bolvadin ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Onlarca metre yükselen alevlerin kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı
Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muzaffer NAL

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