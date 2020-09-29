ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: "Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalogu destekliyoruz"

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalogu güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Türkiye ve Yunanistan arasındaki diyalogu güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2 günlük resmi ziyaret için bulunduğu Yunanistan'ın Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. Souda Körfezi'ndeki ABD üssünü ziyaret eden Pompeo burada düzenlediği basın toplantısında Doğu Akdeniz'deki gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'nin Yunanistan ile Türkiye arasındaki diyaloğu güçlü bir şekilde desteklediğini söyleyen Pompeo, "Bu görüşmelerin ciddi bir şekilde devam etmesini umuyoruz" dedi. Rusya'nın bölgede istikrarı bozmaya devam ettiğini söyleyen Pompeo, böyle bir ortamda iş birliğinin önemli olduğunu kaydetti. - GİRİT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı