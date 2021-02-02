Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya Navalnıy tepkisi Açıklaması
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Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya Navalnıy tepkisi Açıklaması

02.02.2021 22:29 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:29
Son dakika haber... ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Rusya'ya Navalnıy tepkisi Açıklaması

Edinilen son dakika haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova Şehir Mahkemesinin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmesine tepki göstererek, Navalnıy ve son günlerde protestolarda...

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Moskova Şehir Mahkemesinin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmesine tepki göstererek, Navalnıy ve son günlerde protestolarda tutuklanan yüzlerce göstericinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Rus makamlarının muhalif lider Aleksey Navalnıy'ın ertelenmiş cezasını 2 yıl 8 ay hapis cezasına çevirmesinden derin kaygı duymaktadır. Tüm Rus vatandaşları gibi Navalnıy da Rusya anayasasının sunduğu haklara sahiptir ve Rusya'nın kanun önünde eşitlik, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma özgürlüğüne saygı duyacağı konusunda uluslararası sorumlulukları var." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa İnsan Hakları mahkemesinin Navalnıy'ın 2014'te suçlu bulunduğu yargılamanın "keyfi" ve "siyasi" olduğuna karar verdiğini hatırlatan Blinken, şu anda Navalnıy hakkında devam eden suçlamaların da 2014'teki sürecin devamı olduğunu savundu.

Blinken, "Sayın Navalnıy ve barışçıl toplanma ve fikir özgürlüğü dahil son haftalarda vatandaşlık haklarını kullanan yüzlerce Rus vatandaşın derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Navalnıy davası

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine Navalnıy aleyhinde açılan dava Moskova Şehir Mahkemesinde görülmüş ve Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın 2 yıl 8 ay hapishanede kalmasına karar vermişti.

Navalnıy'ın tutuklanması

Rusya'nın Tomsk şehrinden Moskova'ya gitmek üzere 20 Ağustos 2020'de uçağa binen Navalnıy'ın fenalaşması üzerine uçak, Omsk şehrine inmişti. Omsk'taki hastaneye kaldırılan Navalnıy'ın çayına karıştırılan bir maddeyle zehirlendiği iddia edilmişti.

Kremlin'e muhalif Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de Omsk'tan özel bir uçakla Berlin'deki Charite Hastanesi'ne nakledilmişti. Aleksey Navalnıy, tedavi gördüğü Almanya'dan döner dönmez Moskova'daki havaalanında 17 Ocak'ta gözaltına alınmıştı.

Rus mahkemesi, Navalnıy'nın "29 Aralık 2020'den beri denetimli serbestlik süresini defalarca ihlal ettiği" gerekçesiyle 15 Şubat'a kadar, 30 gün tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Muhalif Navalnıy'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, mahkeme tarafından 28 Ocak'ta reddedilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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