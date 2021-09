''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek katletti

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. Sürekli tartışma yaşayan çiftin son olarak 23 Eylül Perşembe gecesi Kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem'in başına sert bir cisim ile vurarak öldürdü.

İKİ GÜN BOYUNCA FECİ ŞEKİLDE DARBEDİLMİŞ

Kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 9 aylık bebek annesi Hatice Senem'in öldüğünü belirledi. Ölen kadının cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, eşini öldüren Mehmet Senem ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölen Hatice Senem'in hastanede yapılan otopsisinde 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darbedildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

ARDINDA 9 AYLIK BEBEĞİ KALDI

Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, "Kocaeli, eşi tarafından darp edilecek cani bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi. Bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımın kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum.

''BİZ AŞİRETİZ, ADAM KESERİZ'' DEMİŞ

Kızının 2 gün boyunca işkence görerek katledildiğini söyleyen Hüseyin Kurban, "Hep öldüreceğim derdi bize. Biz 'Bırak kızımızı, getir bize teslim et' deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde 'Biz aşiretiz, adam keseriz' diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızımı işkence yaparak tespit etti savcımız" dedi.

