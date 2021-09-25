''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek katletti - Haberler
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''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek katletti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
''Biz aşiretiz, adam keseriz'' diyen cani koca, 9 aylık bebeğinin annesini 2 gün boyunca işkence ederek katletti

Kocaeli'nde yaşayan 9 aylık bir bebek annesi Hatice Senem, 3 yıldır evli olduğu Mehmet Senem'le tartışmaya başladı. Çiftin tartışması bir süre sonra kavga dönüşürken, Mehmet Senem tartıştığı eşin başına sert bir cisimle vurdu. İhbar üzerine eve gelen ekipler genç kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan otopside 2 gün boyunca işkence gördüğü ortaya çıktı. Genç kadının acılı annesi ise, "Hep öldüreceğim derdi bize. 'Biz aşiretiz, adam keseriz' diyerek kızımı bu hale getirdi'' dedi.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 3 yıl önce dünya evine giren Hatice Senem (23), anlaşmazlık yaşadığı eşi Mehmet Senem ile tartışma yaşadı. Sürekli tartışma yaşayan çiftin son olarak 23 Eylül Perşembe gecesi Kavga etmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Senem, 9 aylık bebeği olan eşi Hatice Senem'in başına sert bir cisim ile vurarak öldürdü.

Kavga seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 9 aylık bebek annesi Hatice Senem'in öldüğünü belirledi. Ölen kadının cansız bedeni yapılan olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırılırken, eşini öldüren Mehmet Senem ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölen Hatice Senem'in hastanede yapılan otopsisinde 2 gün boyunca feci şekilde işkence görerek darbedildiği ve başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Kızının bebeğinin olduğu evde katledildiğini anlatan acılı baba Hüseyin Kurban, "Kocaeli, eşi tarafından darp edilecek cani bir şekilde öldürüldüğü tespit edildi. Tüm kadın cinayetlerine karşı olanların bizi desteklemesini istiyorum. Mahkemede en ağır cezanın uygulanmasını diliyorum. Kızımı katleden bu caninin en büyük, ağırlaştırılmış cezayı almasını istiyorum. Kızım 3 yıl önce evlendi. Bir de 9 aylık çocuğu var. Çocuğunu da bırakarak kızımın kafasına sert bir cisimle darbe vurarak katletti bu cani. Bunların kısa sürede cezaevinden çıkmaması için devletimizden yardım bekliyorum.

Kızının 2 gün boyunca işkence görerek katledildiğini söyleyen Hüseyin Kurban, "Hep öldüreceğim derdi bize. Biz 'Bırak kızımızı, getir bize teslim et' deyince bizi de tehdit etti. Her gün tehdit ediyordu. Her eve gittiğimizde 'Biz aşiretiz, adam keseriz' diyerek kızımı bu hale getirdi. Cuma gününden bu yana, 2 gündür kızımı işkence yaparak tespit etti savcımız" dedi.

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