Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor
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Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor

16.03.2021 10:29 | Son Güncelleme: 16.03.2021 10:57
Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor

Son dakika gelişmesine göre Antalya'da 5 gündür kayıp olan gencin eşyalarının bulunduğu falezlere yakın bölgede polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, dalgıç polisler ile birlikte arama çalışmalarına sabah yeniden başladı.

Antalya'da 5 gündür kayıp olan gencin eşyalarının bulunduğu falezlere yakın bölgede polis ve Sahil Güvenlik ekipleri, dalgıç polisler ile birlikte arama çalışmalarına sabah yeniden başladı.

Antalya'da 33 yaşındaki üniversite öğrencisi Ramazan Özkan, 5 gün önce rahatsızlanan babasına "Babacığım, kendine dikkat et seni seviyorum" diyerek kayıplara karıştı. Çocuklarından haber alamayan aile savcılığa başvurdu. Ramazan Özkan'ı arama çalışmalarına katılmak için şehir dışından gelen arkadaşları ise, çevrede yaptıkları araştırma sonucunda Özkan'a ait kulaklığı buldular. Çevrede polis ile birlikte aramalarını genişleten arkadaşları, bir balıkçının zıpkınla dalan birinin şapka bulduğu bilgisine ulaştı. Şapkanın kayıp olan Özkan'a ait olduğu teyit edildikten sonra Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışması gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen aramada Ramazan Özkan'a ait bir ayakkabı bulundu. Akşam saat 20.00 sıralarında itfaiye ve polis ekipleri karadan ve denizden eşyaların bulunduğu alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Ramazan Özkan'a ait başka bir iz bulunamazken, arama çalışmaları bu sabah erken saatlerde polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından dalgıç polisler eşliğinde yeniden başladı. - ANTALYA

Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor
Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor
Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor
Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor
Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor
Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor
Son dakika haber | 5 gündür kayıp olan genç dalgıç polisler tarafından aranıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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