Son dakika haber... 3'lü cinsel ilişki cinayetinde Alman kadın da tutuklandı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, üçlü cinsel ilişki sırasında Kadir Demir'i (39) bıçaklayıp, cinsel organını keserek öldüren Elvan Küçükaltun'un (48) ardından, adli kontrolle serbest bırakılan Alman sevilisi Nadia Angela Grosser (40) de güvenlik kamerası görüntülerinde olay sonrası eve geldiği tespit edilince yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Olay, geçen hafta cuma gecesi Manavgat ilçesi Side Mahallesi Kiremithane Sokak'ta meydana geldi. Alman Nadia Angela Grosser ile 2 yıldır birlikte yaşadığı Elvan Küçükaltun, sabah erken saatten itibaren alkol almaya başladı. Grosser ve Küçükaltun, saat 15.30 sıralarında arayan arkadaşları Kadir Demir'i de eve davet etti. Saat 19.00 sıralarında Kadir Demir de eve geldi. Grup, birlikte alkol almayı sürdürdü. Bir süre sonra grup, yatak odasına geçerek ilişkiye girdi. Bu sırada Elvan Küçükaltun ile Kadir Demir arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Nadia Angela Grosser, köpeklerini alarak evden ayrıldı. Elvan Küçükaltun, eline geçirdiği bıçakla Kadir Demir'i önce göğsünden bıçakladı, ardından da cinsel organını kesti.

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın geçtiği mahallede yapılan araştırma ve güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde, Nadia Angela Grosser'in ifadesinde eksik bilgi verdiğini, olay sonrası eve geldiğini tespit etti. Yeniden gözaltına alınan Grosser, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan tutuklandı.