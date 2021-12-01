Yabancı futbolcuların dolandırılması davası; sanığa 2 yıl 6 ay hapis ve 11 bin TL adli para cezası

FATİH, İSTANBUL (DHA) - FUTBOLCU Hugo Rodallega Martinez'in arasında bulunduğu 6 yabancı futbolcunun dolandırılması davasında karar çıktı. Mahkeme, sanık Değer Okşar'ın, "Nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan 2 yıl 6 aya kadar hapis ve 11 bin TL adli para cezasına çarptırıldı. Diğer 4 sanığın ise beraatlerine karar verildi.

İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar Değer Okşar, Yalçın Fatih İlek, İskender Çam ve Hurşit Ünözkan ile avukatları hazır bulundu. Sanık Salih Bayraktar ise duruşmaya katılmadı. Şikayetçi futbolcular da duruşmaya katılmadı.

ŞİKAYETÇİLER CEZALANDIRILMALARINI TALEP ETTİ

Şikayetçi Hugo Rodellega'nın avukatları, suçun Değer Okşar yönünden oluştuğuna ilişkin mütalaaya katıldıklarını, ancak Yalçın Fatih İlek yönünden de oluştuğunu düşündüklerini belirterek sanıkların cezalandırılmasını talep ettiklerini belirttiler.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Futbolcu Hugo Rodellega, Deivson Rogerio da Silva, Silvestre Manuel Goncalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Maroun da Costa Trindade tanımadığı kişilerce haklarında milyonlarca liralık icra takibi başlatıldığı ve dolandırıldıkları gerekçesiyle savcılığa başvurmuştu. Futbolcuların şikayeti üzerine savcılık olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Futbolculara yönelik ilamsız icra takibi başlatan Değer Okşar, Fatih İlek ve İskender Çam ile Salih Bayraktar ve Hurşit Ünözkan hakkında "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açılmıştı.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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