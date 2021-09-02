Son dakika gündem: Ömer Çelik: "Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir"
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Son dakika gündem: Ömer Çelik: "Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir"

Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik" ABD'li senatör Robert Menendez, Türk askerinin Kıbrıstan ayrıldığını göremeyecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik" ABD'li senatör Robert Menendez, Türk askerinin Kıbrıstan ayrıldığını göremeyecek"

Son dakika gündem: Ömer Çelik: 'Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir'
Son dakika gündem: Ömer Çelik: 'Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir'
Son dakika gündem: Ömer Çelik: 'Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir'
Son dakika gündem: Ömer Çelik: 'Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci

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Son dakika gündem: Ömer Çelik: "Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir" - Haberler
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