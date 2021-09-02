Son dakika gündem: Ömer Çelik: "Durduk yere Türk Silahlı Kuvvetleri buradan çekilsin demek, Rumlar Kıbrıs'ı işgal etsin demektir"
Son dakika habere göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik" ABD'li senatör Robert Menendez, Türk askerinin Kıbrıstan ayrıldığını göremeyecek"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları ANKARA -AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik" ABD'li senatör Robert Menendez, Türk askerinin Kıbrıstan ayrıldığını göremeyecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emir Sultan Demirci