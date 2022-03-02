Son dakika gündem: Koronavirüsten 9 ferdini kaybeden ailede, 14 'riskli birey' tespit edildi

GÜNEYSU, RİZE (DHA) - RİZE'nin Güneysu ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 9 ferdini kaybeden Genç ailesinin çağrıları üzerine devreye giren Sağlık Bakanlığı'nın sürdürdüğü genetik araştırmada, aileden 14 kişinin 'riskli' olduğu belirlendi. Takibe alınan kişilerden numunelerin laboratuvarda incelenmesiyle yapılacak genetik analiz sonucu koronavirüs ölümlerine yol açan etkenler araştırılacak. 3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç (63), "Numuneler alındı, 'İşlemler 2 ay sürer' dediler, sonucu merakla bekliyoruz. Sonuca göre biz de rahat ederiz. Hastaneye düştük mü, orada ölümü bekliyoruz. Şimdi belki de sebebinin ne olduğunu anlayacağız" dedi.

İstanbul'da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020'de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti. Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık'ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık'ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta yaşamını yitirdi. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık'ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021'de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da hayatını kaybetti. Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç'in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise Muhammet Genç'in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç'in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu öğrenildi.

Bekledikleri gen araştırma sürecinin başladığını söyleyen, 3 kardeşini, 2 baldızını, 2 yeğenini, kayınbiraderini ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç, "Ne yazık ki ailemizde ölümler arttıkça biz de genlerimizin araştırılması talebinde bulunduk. Sağlık Bakanlığı talebimizi dikkate alarak çalışma başlattı. Ailemizde riskli 14 kişinin tespiti yapıldı. Hastaneye gelerek kan numunelerimizi verdik. Numuneler alındı, 'İşlemler 2 ay sürer' dediler, biz de sonucu merakla bekliyoruz. Çıkan sonuca göre biz de rahat ederiz. Hastaneye düştük mü, orada ölümü bekliyoruz. Şimdi belki de sebebinin ne olduğunu anlayacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.