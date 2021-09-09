KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Bizler direnmeye devam edeceğiz. Arkamızda güçlü Türkiye Cumhuriyeti var"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sabancı Kültür Merkezinde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"na iştirak etti.