Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da - Haberler
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Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

Edinilen son dakika haberine göre İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da güvenlik toplantısına katıldı.

ANKARA (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu bir dizi ziyaret için geldiği Adana'da güvenlik toplantısına katıldı.

Ankara'dan uçakla sabah saatlerinde Adana Havalimanı'na gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu, Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki heyet karşıladı. Bakan Soylu ve Vali Elban, ilk olarak kentte restore edilen Tarihi Kız Lisesi'ni gezdi. Burada kent protokolü ile bir süre sohbet eden Bakan Soylu, Adana Güvenlik Toplantısı'na katıldı. Toplantıya Vali Süleyman Elban, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zembilci, Tamer Dağlı, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde görevli daire başkanları, İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ve kent protokolü katıldı. Toplantı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.


Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

Son dakika gündem: İçişleri Bakanı Soylu, Adana'da

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Son Dakika Haberleri
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