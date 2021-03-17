Güneydoğu, Kovid-19 risk haritasında "mavi" dönemi sevdi

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "mavi" kategoride yer almayı sürdüren Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta "rehavete kapılmama" ve "tedbirlere uyma" çağrısı yapıldı.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "mavi" kategoride yer almayı sürdüren Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta "rehavete kapılmama" ve "tedbirlere uyma" çağrısı yapıldı.

Kovid-19 risk haritasında düşük riskli iller arasında yer almayı sürdüren Diyarbakır, Siirt ve Şırnak'ta, kontrollü normalleşme sürecinin etkisi kendini göstermeye başladı.

Haritada düşük riskli illeri temsil eden "mavi" rengin bölgede değişmemesi memnuniyetle karşılanırken, kontrollü normalleşmeyle müşterilerini ağırlayan esnafın da yüzü güldü.

Diyarbakır

Tarihi Hasan Paşa Hanı ile Ongözlü Köprü'deki kafe işletmecileri de Diyarbakır'ın yeniden mavi kategoride yer almasının sevincini yaşıyor.

Kafe işletmecisi Yusuf Yalçın, salgın döneminin zor geçtiğini belirterek, uzun süre kapalı kaldıklarını söyledi.

"Mavi kategori" ile işlerinde yeniden hareketlilik başladığını aktaran Yalçın, "Tekrar müşterilerimizi almaya başladık. İşçilerimiz işinin başına döndü. Tedbirlere dikkat ediyoruz. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyuyoruz. Müşterilerden de kurallara uymalarını bekliyoruz. Herkes kurallara uyarsa bir sorun olmaz." dedi.

Tarihi Sur ilçesinde bir restoranda döner ustası Engin Özbaş da iş yerlerinin kapalı olduğu zamanlarda zor günler geçirdiklerini, "mavi" kategori ile yeniden işbaşı yaptıklarını, bunun için mutlu olduklarını belirtti.

Özbaş, "Bu süreç iyi gidiyor. Halkın biraz daha dikkat etmesini istiyoruz. Temastan kaçınırsak, mesafeye dikkat edersek herkes için daha faydalı olur. İnsanları da kırmadan, mağdur etmeden kurallara uyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm ofisi işletmecisi Nihat Arslan ise tam olarak normalleşmenin sağlanması için vatandaşların kurallara ve hijyen şartlarına uyması gerektiğini dile getirdi.

Siirt

Siirt'te büryan ustası Murat Kayaalp, salgına karşı ilk gün olduğu gibi kontrollü normalleşme sürecinde de maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin her ilini "mavi" olarak görmeyi arzuladıklarını aktaran Kayaalp, şunları kaydetti:

"Salgında yetkililerin getirdiği önlemlere uyduk. Müşterilerimizi yarı kapasiteyle ağırlıyoruz. Kullandığımız tabak çatalların temizliğine çok dikkat ediyoruz. Bu salgını inşallah yeneceğimiz. Bu konuda Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu başta olmak üzere denetim ekiplerine teşekkür ediyorum."

Esnaf Bahattin Mergen de kentte vaka sayısının düşmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirerek, "İnşallah vakaları sıfıra indiririz." dedi.

Vatandaşlardan Kemal Demir da kentte vaka sayısının düşmesinde alınan önlemlerin büyük bir rol oynadığını anlattı.

Salgınla mücadelede önemli mesafeler alındığını belirten Demir, "Herkesin büyük emeği var. Vatandaş olarak da hepimiz görevimizi yaptık. İnşallah bütün Türkiye'de bu salgın biter." dedi.

Mahmut Erkoyuncu da kontrollü normalleşme sürecinde de tedbirleri elden bırakmayacaklarını ve kurallara uyacaklarını kaydetti.

Şırnak

Şırnak'ta Atatürk Mahallesi Sanat Sokağı'nda esnaf Salih Yiğit, kentin mavi kategoride düşük riskli iller arasında yer almayı sürdürdüğünü, bunu memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Vatandaşların kurallara uyduğunu aktaran Yiğit, "İnşallah diğer illerimizde de güzel sonuçlar görürler. Böyle devam etmesini diliyoruz. Bu durumdan memnunuz, bunu da sürdüreceğiz." diye konuştu.

Halit Tatar ise kurallar konusunda biraz daha duyarlılık beklediğini, güzel günlerin çok yakın olduğunu anlatarak, "Şırnak olarak kurallara riayet ettiğimizi düşünüyorum. Herkes gereken özeni ve dikkati gösteriyor. Diğer illerimizin Şırnak'ı örnek almasını istiyoruz. Salgını beraber atlatacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük