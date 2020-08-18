Son dakika gündem: GAZİANTEP Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: GAZİANTEP Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyor

Gelen son dakika haberine göre Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyorSURİYE'nin Irak sınırındaki kenti Deyrizor'da, aşiretlerle bölgeyi kontrolünden tutan terör örgütü PKK/YPG arasındaki gerilim devam ediyor.

18.08.2020 17:05 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:10

Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyor

SURİYE'nin Irak sınırındaki kenti Deyrizor'da, aşiretlerle bölgeyi kontrolünden tutan terör örgütü PKK/YPG arasındaki gerilim devam ediyor. Terör örgütünün baskısına başkaldıran aşiretlerin önde gelen isimlerine suikast düzenleyerek sindirme yöntemi ters tepti. Aşiretler, çıkan çatışmalarda 4 köy ve 1 kasabayı teröristlerden arındırdı. Bir araya gelerek kendi güçlerini oluşturan aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'ye kenti terk etmeleri için 1 ay süre verdi.

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından terör örgütü PKK/YPG yaşanan kargaşa ve çatışma ortamı ile oluşan otorite boşluğundan yararlanarak ülkenin güney sınırındaki bölgeleri kontrol altına aldı. Örgütün kontrolündeki bazı bölgeler, TSK'nın düzenlediği sınır ötesi harekatlar ile kurtarılarak güvenli hale getirildi.

Terör örgütü PKK/YPG, farklı etnik grupları içine alarak oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri isimli yapıyla uluslararası destek almaya ve bölgede baskısını sürdürmeye devam etti. PKK/YPG terör örgütü, işgali altındaki Deyrizor bölgesinde ise son zamanlarda petrol gelirlerinden kendilerine pay verilmemesine tepki gösteren Arap aşiretlerine yönelik baskısını artırmaya başladı. Aşiretler, keyfi tutuklamalar, gözaltılar, yağmalamalarla sindirilmek istendi. Örgüt, bu kez aşiretlerin önde gelen isimlerine yönelik suikast düzenlemeye başladı.

İlk etapta küçük çaplı aşiretlerin reislerine yönelik suikast düzenleyen örgüt bunda başarı elde edince bu kez nüfusu yüzbinlerle ifade edilen aşiret reislerini hedef aldı. Ağustos ayı başında 200 bini aşkın nüfusu bulunan Al Akidat aşireti liderine suikast düzenlendi. Liderinin öldürülmesinin ardından Al Akidat mensupları tüm aşiret PKK/YPG'ye karşı ortak hareket etme kararı aldı. Al Akidat aşireti mensupları aynı zamanda silahlı gücünü de kurdu ve herkesi teröristlerin işgaline son vermeye çağırdı. Al Akidat aşiretinin çağrısının ardından Deyrizor'daki çok sayıda aşiret bir araya gelerek ortak bildiri yayımladı ve terör örgütüne baskı ve zulmüne son verip Deyrizor'u terk etmeleri için bir ay süre tanıdı.

TERÖRİSTLER SALDIRDI, AŞİRETLER KARŞI KOYDU

PKK/YPG'li teröristler son olarak Bakkara aşiretinin ileri gelenlerinden olan aynı zamanda Deyrizor Askeri Meclis Başkan Yardımcılığını yapan Halil El Vahş'i toplantılarda terör örgütü kararlarına karşı çıkması nedeniyle tutuklamak istedi. Deyrizor'un doğusundaki Ceddi köyünde oturan El Vahş'i tutuklamak isteyen teröristler ile aşiret mensupları arasında gerginlik çıktı. Teröristlerin silah kullanınca, aşiret üyeleri de karşılık verdi. Aşiret üyeleri, teröristleri köyden çıkardı. Çatışmada yaralananların olduğu bildirildi.

PKK/YPG'LİLER KÖYLERDEN ÇIKARILIYOR

Bakkara aşiretinin başlattığı süreç kısa sürede Deyrizor'da yankı buldu. Bakkara aşiretinin ardından Al Akidat aşireti de teröristlere köylerinden çıkmalarını istedi. Buna olumsuz yanıt verilmesi üzerine teröristler ile aşiret mensupları arasında çatışmalar yaşandı. Çatışmalar sonunda aşiret mensupları Birehye, Al Dahle, Theban köyleri ile Al Biseyra kasabasını teröristlerden temizledi. Teröristlerin çekilmesinin ardından işgalin sonlandığı kasaba ve köylerde sevinç gösterileri yapıldı.

KARARGAHLARA VE MÜHİMMATLARA EL KONULDU

Teröristlerden arındırılan 4 köy ve 1 kasabada, PKK/YPG'ye ait mühimmatlara da aşiret mensuplarınca el konuldu. Teröristlerin çıkarıldığı köyler ile kasabada daha önce okul olarak hizmet veren ancak SDG adıyla karargah ve karakola dönüştürülen binalardaki işgal de böylelikle sonlandırılmış oldu.

AŞİRETLER ELİ TETİKTE BEKLİYOR

Teröristlerin işgalinin bir an önce sona ermesi için bir araya gelerek ortak hareket eden aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı teyakkuz halinde bekliyor. Teröristlerin olası saldırılarına karşı kontrol altına aldıkları kasaba ve köylerde nöbet tutarak eli tetikte olan aşiret mensupları, her an çatışacak şekilde eğitimlerini de sürdürüyor.

Örgütün baskı, gözaltı, tutuklama veya yağma olaylarına girişeceği her noktada direniş göstereceklerini duyuran aşiretler, PKK/YPG'ye verdikleri 1 aylık sürenin Eylül ayının ilk haftasında dolacağını hatırlatarak, bu süre sonunda teröristler ile silahlı çatışmaya gireceklerini ve Deyrizor'u özgürleştireceklerini kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: GAZİANTEP Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyor

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Güncel
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Dünya
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
HDP'li Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar, koronavirüse yakalandı
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Kaza yaptıkları araçtan çıkanlar, çay keyfi yaptılar
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Southampton onay verirse, G.Saray Lemina transferini bu hafta açıklayacak
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi
Barcelona, teknik direktör Quique Setien'in görevine son verdi
Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 478 bin liraya yükseldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Aleksandr Lukaşenko Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Aamir Khan Serdar Ortaç Serenay Sarıkaya
Spor Fuat Çapa Fatih Terim Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Kaza Çocuk Şiddet Ağustos
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: GAZİANTEP Deyrizor'da aşiretler, terör örgütü PKK/YPG'yle çatışıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 17:25:41. #1.14#
title