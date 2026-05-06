Fenerbahçe başkan adayından Muhammed Salah bombası

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı hareketlenirken, adaylığını açıklayan Hakan Safi hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Safi’nin dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah ile anlaşma sağladığı öne sürüldü.

DÜNYA YILDIZI GÜNDEMDE

Sabah’ın haberine göre Hakan Safi’nin seçim öncesi en büyük kozunun Muhammed Salah olduğu iddia edildi. Liverpool formasıyla yıllardır Avrupa futboluna damga vuran Mısırlı yıldızın, sezon sonunda İngiliz ekibinden ayrılacağı yönündeki açıklamaları da bu iddiaları güçlendirdi.

KUPALARLA DOLU KARİYER

Liverpool’da geçirdiği 9 yılda büyük başarılara imza atan Muhammed Salah; Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonlukları yaşadı. Tecrübeli futbolcu ayrıca 4 kez gol krallığı elde etti.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

33 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Liverpool formasıyla 39 karşılaşmada görev aldı. Salah, bu maçlarda 12 gol ve 8 asistlik katkı sağladı.