Aşı yaptırmayan iki anne koronadan öldü! Geride 3 bebek öksüz kaldı

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Antalya'da doğum yaptıktan sonra koronavirüse yakalanan Ceylin Göktaş ile doğuma 1 ay kala yine virüs nedeniyle hastanede tedaviye alınan Nursel Aksoy vefat etti. İki annenin de koronavirüs aşısı yaptırmadığı ortaya çıkarken, geride 3 öksüz bebek kaldı.

Antalya'da koronavirüs nedeniyle hayata veda eden iki anne, yasa boğdu. İkiz bebeklere hamile 37 yaşındaki Nursel Aksoy ile ilk çocuğunu doğurmaya hazırlanan 28 yaşındaki Ceylin Göktaş'ın yakalandıkları koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetmesi, yasa boğdu. İki annenin de aşı yaptırmaması ise dikkat çeken bir detay olarak yer aldı.

GAZİANTEP'TE İKAMET EDİYORDU

Gaziantep'te oturan Ceylin Göktaş, bir süre önce hastanede yaptığı doğumla erkek bebek dünyaya getirdi. Doğumundan bir gün sonra koronavirüs belirtileri gösteren Ceylin Göktaş, hemen tedaviye alındı. Ceylin Göktaş, tedavisinin 10'üncü gününde, pazartesi yaşamını yitirdi. Aşı yaptırmadığı belirtilen Ceylin Göktaş'ın cenazesi, yakınları tarafından memleketi Antalya'nın Kumluca ilçesine getirildi. Ceylin Göktaş, bu sabah Hacıveliler Zeytinlik Mezarlığı'nda Covid-19 tedbirleriyle toprağa verildi.

İKİZ ÇOCUK HEYECANI VARI

Finike ilçesinde ikizlere hamile olan Nursel Aksoy da doğuma 1 ay kala koronavirüse yakalandı. 18 Ağustos'ta koronavirüs belirtisi gösteren Aksoy, 20 Ağustos'ta fenalaşınca ailesi tarafından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Nursel Aksoy'un durumu ağırlaşınca bebeklerinin alınması kararlaştırıldı. Doktorlar 23 Ağustos'ta sezaryenle Nursel Aksoy'un ikiz bebeklerini aldı. 27 Ağustos'ta yoğun bakıma alınan Nursel Aksoy, 6 Eylül'de yaşamını yitirdi. Koronavirüslü olarak dünyaya gelen ikizlerden biri de hastanede tedaviye alındı.

GERİYE 3 BEBEK ÖKSÜZ KALDI

Nursel Aksoy'un cenazesi dün koronavirüs tedbirleriyle Finike Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Aşı yaptırmadığı ifade edilen Nursel Aksoy'dan geriye biri erkek, ikiz bebekleri kaldı. Her iki annenin de ilk çocukları olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Sarıkayalı