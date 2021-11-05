Son dakika gündem: Aleyna'yı intihara sürükleyen şüphelinin, tutukluluğunun devamına karar verildi

IĞDIR (DHA) - IĞDIR'da, Aleyna Ağgül'ü intihara sürüklediği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Gökhan Argın hakkında Iğdır Sulh Ceza Hakimliği'nce sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi. Hakimlik, kuvvetli suç şüphesinin varlığı, olayın aydınlatılmasında önemli delillerden biri olan cep telefonunun hala bulunmaması ve şüphelinin delili karartma ihtimali bulunması gerekçesiyle bu kararı aldı.

Kent merkezinde, 14 Kasım Mahallesi'nde oturan Aleyna Ağgül, 30 Eylül 2021'de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not bırakan Aleyna'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Gökhan Argın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Argın, 'intihara teşvik' suçundan tutuklanma talebi ile çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol ve imza şartıyla il ve yurt dışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldı.

"Şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren ve tutuklamayı gerektiren somut delillerin bulunduğu, şüphelinin üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, ön görülen cezanın alt ve üst sınırları ile soruşturma dosyası kapsamında şüphelinin telefonunun henüz ele geçirilememiş olması, şüphelinin telefonunun olayın aydınlatılmasına yönelik en önemli delillerden biri olduğu, ve şüphelinin beyanı dikkate alındığında söz konusu delili karartma ihtimalinin bulunmasının kuvvetle muhtemel olması, adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağının anlaşılması ve şüphelinin kaçma veya saklanma ihtimalinin bulunması nedeniyle şüpheli Gökhan Argın'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir."