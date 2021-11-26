Son dakika! Görevden uzaklaştırılan Kayseri OSB eski Başkanı ve 6 yöneticisinin yargılandığı davada 'birleştirme' kararı

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Başkanı olduğu dönemde görevden uzaklaştırılan Tahir Nursaçan ve 6 OSB yöneticisinin 'zimmet' ve 'kamu görevlisinin resmi belgedeki sahteciliği' iddiasıyla tutuksuz yargılanmalarına başlandı. Mahkeme ilk duruşmada; sanıklar hakkında 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'imar kirliliğine neden olma, 'görevi kötüye kullanma' iddialarıyla açılan dava ile görülmekte olan davanın birleştirilmesine karar verdi.

Kayseri OSB'de Tahir Nursaçan'ın, 1 Mart 2019'da yapılan 17'nci Olağan Genel Kurul'da başkan seçilmesinin ardından itfaiye müdürü Hüsamettin Kazi, imar müdürü Abdülmenap Esko, elektrik müdürü Hacı Nuh Sarp ve inşaat bölümü şefi Abdullah Ekinci işten çıkarıldı. Bu kişiler ve OSB'de sanayici Emrah D., Mehmet H. ile Fatih Ö.'nün 'usulsüz harcama' iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmaları üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kayseri OSB'de yapılan harcamaların denetlenmesi için 2019 yılının Haziran ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı müfettişler görevlendirildi. İncelemeler üzerine 408 sayfalık rapor hazırlandı. Rapor, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ve 200'ü aşkın sanayicinin bulunduğu 'OSB'ne Sahip Çık Platformu'nun müdahil olduğu soruşturma dosyasına girdi. Soruşturma sonunda OSB eski Başkanı Tahir Nursaçan ile yöneticiler Ali Y., Adil Ö., Süleyman S., Şeref Ö., Özer B. ve Seyhan A. hakkında 'zimmet' suçundan 5'er yıldan 12'şer yıla kadar 'kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' suçundan da 3'er yıldan 8'şer yıla kadar olmak üzere toplam 20'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame, 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Aralarında OSB harita mühendislerinden E.K. ile Su ve Kanalizasyon İşletme Müdürü M.D.'nin de olduğu 2 kişi tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti, tüm sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, Kayseri 11'inci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki sanıklar hakkında açılmış bulunan 'imar kirliliğine neden olma','görevi kötüye kullanma' ve 'belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma' iddialarıyla açılan davanın bu dava ile birleştirilmesine karar verdi. Duruşma 15 Mart 2022'ye erteledi.