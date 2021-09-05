Son dakika! Geri dönüşüm tesisinde yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Geri dönüşüm tesisinde yangın Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında, kısa sürede dumanlar gökyüzünü kapladı.

Geri dönüşüm tesisinde yangın

SAKARYA - Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki geri dönüşüm tesisinde çıkan yangında, kısa sürede dumanlar gökyüzünü kapladı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Yangın, Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki Hanlıköy Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Çıkış sebebi bilinmeyen yangında kısa sürede alevler etrafı sardı, dumanlar ise gökyüzünü kapladı. İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı