Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Musa Orhan hakkında tutuklama talebi Son dakika: Batman'da bir genç kadının intiharı soruşturmasında kadına cinsel istismarda bulunması nedeniyle gözaltına alınan Musa Orhan'ın tutuklanması talep edildi. Orhan'la ilgili mahkemenin karar vermesi bekleniyor.

Genç kadının vefat haber in duyulmasının ardından sosyal medya kullanıcıları #MusaOrhanTutuklansın etiketiyle tepkilerini dile getirdi. Bu etiketle 340 binden fazla mesaj paylaşılan Twitter'da İ.E.'nin annesinin kızının yaşam mücadelesi verirken söylediği "Kızımın çektiği her bir acı kadar hesap sorulmasını istiyorum. Nerede adalet? Kızıma yapılanlar cezasız kalırsa ben de kendimi öldüreceğim" sözleri hatırlatıldı.

Siirt'te kamu kurumunda görev yapan Musa Orhan , Batman'da genç bir kadına cinsel istismarda bulunduğu öne sürülmüş, genç kadının intiharının ardından Orhan tutuklanmıştı. Adli kontrol şartıyla serbest kalan Musa Orhan için Savcılık'tan yapılan açıklamada 27 Temmuz'da tekrar tutuklanmasının talep edildiği mahkemenin kararının beklendiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Siirt'te kamu kurumunda görev yapan Musa Orhan, Batman'da 18 yaşındaki İ.E. adlı genç kadının tecavüz ettiği iddia edilmişti. Genç kadın, 16 Temmuz'da Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar etmişti. İntihar ettiği günden bu yana hastanede yoğun bakımda tedavi gören İ.E., dün yaşamını yitirdi.

İntihar vakasının yaşandığı gün gözaltına alınan Musa Orhan "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Gizlilik kararı uygulanan dosyada Musa Orhan ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürmüştü.

SİİRT BAROSU DA AÇIKLAMA YAPTI

Siirt Barosu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İ.E'nin şüpheli Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin, Musa Orhan'ın çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alındığını, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiğini ve tensiple birlikte şüphelinin tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmasının talep edildiğini bildirdi.

Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Alınan mağdur beyanı ve dosya kapsamına giren adli tıp raporu üzerine şüpheli Musa Orhan'ın 16 Temmuz 2020'de saat 14.00 sıralarında alınan gözaltı kararına istinaden mevcutlu olarak 17 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin tutuklama talebiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarıldı. Siirt Sulh Ceza Hakimliğince sorgulaması yapılan Musa Orhan'ın adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verildiği ve serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Bu karara hem baromuz hem de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz reddedilmiştir. Bu karara karşı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siirt Barosu Başkanlığı tarafından Şırnak Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazda bulunulmuş, bu itiraz da reddedilmiştir. Sonraki aşamada soruşturma dosyası, baromuz ve baromuza bağlı Kadın Hakları Komisyonu tarafından yakından takip edilmiştir." denildi.

"AÇIĞA ALINDI"

"Nitekim, yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüpheli, çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alınmıştır. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlenmiş ve tensiple birlikte adı geçen şüpheli M.O'nun tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından da ayrıca tensiple birlikte tutuklama kararının verilmesi için Siirt Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin iadesi kararı verilmiştir. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemece verilen iddianamenin iadesi kararına karşı itirazda bulunmuş olup, bu hususta bir karar verilmesi beklenmektedir. Soruşturmanın başından beri Siirt Barosu Başkanlığı ve Kadın Hakları Komisyonu olarak hem hukuki destek hem de mağdurun sağlık durumu ile ilgili olarak ailesiyle dayanışma içerisinde bulunarak, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 18 Ağustos'ta mağdur İ.E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Yaşam mücadelesini kaybeden İ.E'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuz, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak soruşturmanın takipçisi olacak."