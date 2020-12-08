Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

08.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:56

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'da bulunan evine silahlı saldırı düzenlendi. Üstün'ün olay sırasında Ankara'da bulunduğu ve kurşunlanan evin boş olduğu öğrenildi. Saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan evi bir şahıs tarafından kurşunlandı.

SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SABIKASI VAR

Üstün'ün olay sırasında ailesiyle birlikte Ankara'da bulunduğu ve kurşunlanan evin boş olduğu öğrenildi. S.A. isimli olduğu belirtilen saldırgan, olay sonrası polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu belirtilirken, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün

İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

AK Parti'nin 2019 yılında ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ayhan Sefer Üstün de partisinden istifa etmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

"SİYASETÇİLERE YAPILAN SALDIRI TOPLUMA YAPILMIŞTIR"

Gelecek Partisi Sakarya il Başkanı Ender Serbes, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'da yapılan evine pompalı tüfekle yapılan saldırıyı kınadı.

Serbes, yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, siyasetçilere yapılan saldırının topluma yapıldığını kaydetti. Failin mutlaka adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Serbes, "Konut dokunulmazlığı her insan için kutsaldır. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir siyasetçinin evine saldırmak, toplumsal huzuruna saldırıdır. Genel Başkan yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun yanındayız. Aynı zamanda bunun partimize yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yetkililer olayı en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Cem Yılmaz İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Sörloth Fatih Terim Caner Erkin Samet Aybaba Josef De Souza
Tüm Haberler Kız Türk Aralık Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 15:56:13. #1.15#
title