Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Adapazarı İlçesi Tekeler Mahallesinde bulunan evi bir şahıs tarafından kurşunlandı.

SALDIRGANIN ÇOK SAYIDA SABIKASI VAR

Üstün'ün olay sırasında ailesiyle birlikte Ankara'da bulunduğu ve kurşunlanan evin boş olduğu öğrenildi. S.A. isimli olduğu belirtilen saldırgan, olay sonrası polisler tarafından gözaltına alındı. Saldırganın çok sayıda sabıkası olduğu belirtilirken, daha önce de intihar girişiminde bulunduğu ortaya çıktı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün

İHRAÇ İSTEMİYLE DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ

AK Parti'nin 2019 yılında ihraç istemiyle disipline sevk etmesinden sonra Ahmet Davutoğlu ile birlikte Ayhan Sefer Üstün de partisinden istifa etmişti.

"SİYASETÇİLERE YAPILAN SALDIRI TOPLUMA YAPILMIŞTIR"

Gelecek Partisi Sakarya il Başkanı Ender Serbes, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün'ün Sakarya'da yapılan evine pompalı tüfekle yapılan saldırıyı kınadı.

Serbes, yaptığı açıklamada, saldırının kabul edilemez olduğunu belirterek, siyasetçilere yapılan saldırının topluma yapıldığını kaydetti. Failin mutlaka adalet karşısında hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Serbes, "Konut dokunulmazlığı her insan için kutsaldır. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir siyasetçinin evine saldırmak, toplumsal huzuruna saldırıdır. Genel Başkan yardımcımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Onun yanındayız. Aynı zamanda bunun partimize yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Yetkililer olayı en ince ayrıntısına kadar araştırmalı ve kamuoyu bilgilendirilmelidir" dedi.