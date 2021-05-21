Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan, beraat etti
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Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan, beraat etti

Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan, beraat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

6 yıl önce Nevruz kutlamaları esnasında yapmış olduğu paylaşım nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan hakkında karar verildi. Mahkeme heyetini gazeteci Melis Alphan'ın beraatine hükmetti.

Mahkeme heyeti, Gazeteci Melis Alphan'ın, 2015 yılında sosyal medya hesabından terör örgütünün sözde bayrak ve flamaları ile örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'a ait posterleri taşıyan kalabalığa ait görseli 'Newroz Piroz Be (Nevruz Kutlu olsun)' yazılı yorum ile paylaştığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Melis Alphan hakkında karar verildi.

DURUŞMAYA CHP'Lİ VEKİLLER DE KATILDI

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Melis Alphan ile avukatları hazır bulundu. Aynı zamanda mahkemeye, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker ve Orhan Aydoğdu katıldı. Savcının mütalaasına karşı savunması sorulan sanık Melis Alphan, "Yazılı olarak savunmamı vermiştim. Avukatlarımın savunmalarına katılıyorum" dedi.

Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan, beraat etti

AVUKATI BERAAT İSTEDİ

Avukat Ali Deniz Ceylan, "Bu bir sosyal medya paylaşımıdır. Ortada şiddeti tahrik edecek ya da tehlike oluşturacak bir durum yoktur. Bu davanın hiç açılmaması, bu iddianamenin de hiç hazırlanmaması gerekiyordu. Müvekkilimin beraatini talep ediyorum" diye konuştu.

"BAYRAM ALANINDAN FOTOĞRAF PAYLAŞMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Paylaşımın yapıldığı tarihin barış süreci döneminde yapıldığını belirten avukat Tolga Güvercin, "Bir bayram alanından paylaşılan fotoğraf paylaşmak suç değildir. Müvekkilim bir fotoğraf paylaştı ve 7 yıl hapisle karşı karşıya kaldı" diyerek beraatini talep etti.

Son sözü sorulan sanık Alphan, "Beraatimi talep ediyorum" dedi.

Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan, beraat etti

"HAK YERİNİ BULDU"

Mahkeme heyeti, gazeteci Melis Alphan'ın suçu oluşturacak unsurların oluşmaması gerekçesiyle beraatine karar verdi.

Karar sonrası açıklama yapan sanık Melis Alphan, "Hak yerini buldu diyebilirim. Beraatle sonuçlandı. Zaten bu sonucu bekliyorduk. Başka türlü olması hiç bir şekilde adalete sığmazdı. Dolayısıyla olması gereken oldu çokta uzamadan. Çok mutluyum" dedi.

Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan, beraat etti
Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan, beraat etti
Nevruz paylaşımı nedeniyle yargılanan gazeteci Melis Alphan, beraat etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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