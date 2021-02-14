Son Dakika: Malatya Valisi tek tek açıkladı! İşte PKK örgütünün katlettiği şehitlerimizin kimlikleri

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Son dakika: Malatya Valisi Aydın Baruş, terör örgütü PKK tarafından canice şehit edilen vatandaşlarımız için açıklamada bulundu. Baruş, saldırıda şehit olan 10 vatandaşımızın kimlik bilgilerinin tespit edildiğini, 3 vatandaş için de tespit çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Terör örgütü PKK, Gara'da bulunan mağarada 13 vatandaşımızı canice katlederken, tüm Türkiye'nin ciğeri yandı. Olayın ardından başlatılan operasyonla PKK'ya ağır bir darbe vuruldu ve onlarca terörist öldürüldü. Malatya Valisi Aydın Baruş olayla ilgili olarak açıklama yaptı.

"ALÇAKÇA BİR PROVOKASYONDUR"

Baruş konuşmasının başında, "Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırıda şehit olduğu söylentileri alçakça bir provokasyondur" ifadesine yer verdi.

"10 ŞEHİDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ"

Bazı şehitlerimizin kimlik bilgisinin belirlendiğini aktaran Baruş, "10 şehidin kimliği tespit edildi. 3 şehidin kimlik belirleme çalışmaları devam ediyor" dedi. Baruş kimliği açıklanan şehitlerden 6'sının asker, 2'sinin ise polis olduğunu belirtti.

Şehit edilen bazı vatandaşlarımızın isimleri şu şekilde:

13 Ağustos'ta Diyarbakır Bingöl karayolunda alıkonulan Uzman Çavuş Hüseyin Sarı

28 Temmuz 2015'te Urfa İl Emniyette görevli polis memuru Sedat Yabalak

18 Eylül'de Tunceli Erzincan yolunda alıkonulan Astsubay Çavuş Semih Özbey

2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak için yola çıkan er ve Tunceli Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı er Adil Kabaklı

24 Temmuz 2016'da Lice'de alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Vedat Kaya

15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Jandarma Er Süleyman Sungur

21 Eylül 2016'da Hakkari'de alıkonulan Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci

2 Ekim 2015'te Tunceli'de alıkonulan topçu er Müslim Altıntaş

Adıyaman nüfusuna kayıtlı Aydın Köse

Samsun nüfusuna kayıtlı Muhammet Salih Kanca

"ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TOPLAM TERÖRİST SAYISI 53 OLDU"

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı yaptığı son açıklamada, "Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 53 oldu" denildi.