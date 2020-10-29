Son Dakika! Fransa'da kilise yakınında bıçaklı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var

Son dakika! Fransa'nın Nice kentinde bir kilise yakınında meydana gelen bıçaklı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar var. Nice Belediye Başkanı Estrosi, olayın bir terör saldırısı olabileceğini duyurdu.

Fransa'nın güneyindeki sahil kenti Nice'te bıçaklı saldırı düzenlendi. Notre-Dame kilisesinin yakınlarında gerçekleşen saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı. Yaralananlar acil olarak hastaneye kaldırıldı. Fransız İçişleri Bakanlığı, bölgedeki polis operasyonunun sürdüğünü açıkladı.

NİCE BELEDİYE BAŞKANI: TERÖR SALDIRISI OLABİLİR

Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi de sosyal medyadan konuya ilişkin bir açıklama yaparak, saldırıyla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve olayın bir terör saldırısı olduğuna inandığını söyledi. Estrosi olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını da duyurdu.

BİR KADININ KAFASI KESİLDİ İDDİASI

Yakalanan saldırganın bir kadının kafasını kestiği iddiası var. İddiayı Fransız siyasetçi Marine Le Pen parlamento konuşması sırasında dile getirdi. İddia polis kaynakları tarafından da doğrulandı.

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