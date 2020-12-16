Son Dakika! Financial Times, koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' seçti

Son dakika! Financial Times gazetesi, koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi 'Yılın Kişisi' olarak seçti.

Yılın kişisi olarak Türk bilim insanlarını seçen Financial Times'ta, Türeci ve Şahin hakkında şu ifadelere yer verildi:

"BioNTech'in kurucu ortakları, geçtiğimiz hafta dünyanın dört bir yanından evrak işleriyle boğuşurken, 90 yaşındaki Margaret Keenan'ın Birleşik Krallık'ta aşı yapılan ilk hasta olduğu TV görüntülerini kaçırdılar. Çift, o anlardan arkadaşları ve meslektaşlardan gelen mesajlar yoluyla haberdar oldu.

"İNSANLARIN İLK KEZ AŞILANDIĞINI GÖRMEK ÇOK FARKLI"

Dr. Şahin, "Gergindik" diye itiraf ediyor. Altı ülkedeki klinik çalışmalarda 22.000'den fazla kişiye aşılarının uygulandığını görmesine rağmen Şahin "İnsanların testler dışında gerçekten ilk kez aşılandığını görmek çok farklı" dedi.

Yeni bir salgının yayılmasından bir yıldan daha kısa bir süre sonra güvenli ve etkili bir aşıya sahip olmamız Financial Times'ın 2020 Yılın Kişisi olarak seçtiği Dr. Şahin ve Dr Türeci'nin başarısını ortaya koyuyor.

Bilim, doğası gereği yavaş ve özenli bir iştir. Hipotezlere meydan okunmalı ve yeni fikirler tükenene kadar test edilmelidir. Başarısızlık, sürecin önemli bir parçasıdır. Hastalığı önlemede yüzde 95'in üzerinde başarılı olan bir aşı üretilmesi de bu çiftin başarısını daha da dikkat çekici hale getiriyor."

AŞI 4 ÜLKEDE ONAYLANDI

Amerikan Pfizer şirketi ve Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu BioNTech yaptıkları çalışmalar sonucunda koronavirüse karşı etkili aşı geliştirdi. Aşı ABD, Kanada, İngiltere ve Kuveyt'te onaylanırken, aşılanma süreci de başladı.

YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİLER

Financial Times gazetesi ise 'Yılın Kişisi' olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti.

