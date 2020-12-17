Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Dönüşüm plan notuna yönelik açıklama

Fatih Belediye Başkanı Turan'dan Dönüşüm plan notuna yönelik açıklama

Başkan Turan, "Şehir Plancıları Odamızın itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum"

İSTANBUL - Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, ilçe meclisi, büyükşehir meclisi ve koruma kurulundan oy birliğiyle geçen dönüşüm planı notuna itiraz eden Şehir Plancıları Odasına yönelik İBB Meclisinde yaptığı konuşmada, "3 ayrı disiplinden oy birliğiyle karar verdiği bir yerde Şehir Plancıları Odamızın böyle bir karar alırken, İtiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini çok değerli meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" dedi.

Fatih'te 10 bin binanın yıkılarak yeniden yapılmasına imkan sağlayan plan düzenlemesi, Fatih Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Koruma Kurulu'ndan geçtiğimiz aylarda oybirliğiyle geçmişti. Planda 1. ve 2. derece koruma bölgeleri, dünya miras alanları, yenileme alanları, Eminönü bölgesi, anıt eser komşulukları kapsam dışında tutuldu. Vatandaşların hak kaybına uğramadan dönüşüm yapabilecekleri plan notuna Şehir Plancıları Odası itiraz etti. Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, bu itiraza yönelik İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Aralık Ayı oturumunda konuşma yaptı.

"Burada bir rant yoktur, burada sadece insanların yaşam hakkını korumak var"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Şehir Plancılar Odasının itirazına yönelik yaptığı konuşmada, "Bundan 4 ay önce İBB belediye meclisinde Fatih ve başka ilçelere ait önemli bir plan notunu geçirdik biliyorsunuz. Bu plan notu şimdi bu gün gündemin 72. Maddesinde komisyon başkanı arkadaşlarımızla görüştüğümde edindiğim bilgi, İstanbul'un tamamıyla alakalı da yapılaması gereken tavsiye edilen bir karar niyetine dönüşüyor. Bu kararı tekrar hatırlatmak ve belki saygıdeğer İstanbul kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Bu karar şuydu, daha önce bir plana göre yapılmış, ruhsatı iskanı olan, kaçakları kast etmiyoruz. Tekrar yenilenmek istendiğinde mevcut imar planlarına göre değil, eski koşullardaki haklara göre tekrar yapabilecekleri disiplini oturtmak için bir plan notu geçirdik. Bu plan notunu Fatih'e özel kısmını konuşacak olursak, yaklaşık iki yıl önce ilçe meclisinden geçmiş, 8 ay istisnanız, derinlikli çalışmalarla, hem Fatih'teki bürokrat arkadaşlarımız, hem büyükşehirdeki meclisteki arkadaşlarımızın bir parti farkı gözetmeksizin söylüyorum. Hem komisyon başkanı arkadaşlarımız, hem komisyondaki diğer arkadaşlarımız çalışarak bakın bu mecliste ben uzun yıllar görev yaptım. Bu tür kararlar genellikle oy birliğiyle geçmez. Belki de ilk olan ondan sonra da Avcılar'la ilgili de bu karar çıktı. Doğru bir karar, burada bir rant yoktur, burada sadece insanların yaşam hakkını korumak için. Evlerinde yaşayan hatta tabiri caizse evlerinde yaşamasına ve evleri sakat olduğu için ölmelerine müsaade ettiğimiz insanların evlerini tekrar yapmalarına müsaade edecek bir plan notu, çok derinlikli çalışmalarla yapıldı. Hem ilçe meclisinden hem de İBB meclisinden oy birliğiyle bir karar geçti. Büyükşehir belediye bürokrasisi ve başkanı bunu çok hızlı bir şekilde onayladı" dedi.

"Şehir Plancıları Odamızın itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum"

"Biz özel bir mekandayız, Fatih tamamı sit alanı bir bölge, koruma kuruluna gitti biliyorsunuz. Aynı dosyalar, bu da çok rastlanan bir şeydir, koruma kurulunda da dosya çok ufak değişikliklerle oy birliğiyle geçti" diyerek konuşmasını sürdüren Başkan Turan, "Ama üzüntü verecek bir şeyi paylaşmak istiyorum. Biz bunu konuşurken, 7'nci ayda bu meclisten oy birliğiyle geçti. 9'uncu ayda koruma kurulu da hassasiyetle incelemelerini yaptılar, kendi fikirlerini aks ettirdiler, o da geçti. 8'inci ayın 25'inde bu plan askıya çıktı, 9'uncu ayın 25'inde askıdan indi. Bu büyük bir plan notuna, Fatih'in Eminönü hariç tamamını ilgilendiren bu plan notuna sadece bir itiraz geldi. Bir vatandaşımız tarafından ilçe meclisimiz değerlendirdi, haklı bulmadı. Yüzbinlerce insanın yaşadığı bölgede tek bir itiraz geldi. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Bu itirazlar noktasında odalardan hiçbir itiraz gelmedi. Ancak dün elime gelen ve idaremize ulaşan bilgiye göre, dosya ayın 9'uncu ayın 25'inde askıdan indiği için bunlara iki aylık bir mahkeme açma süresi var. Şehir Plancıları Odamız bu plan notuna itiraz ettiler. İki yıldır bu plan notuyla ilgileniliyor. Bu buralarda tartışıldı, meclisimiz halk adına burada olduğu için o öngörüde bulundu. İki aydır bu planımız onaylı, gelen vatandaşımıza ruhsat verebilecek konumdayız. Biz ne yaptık? İnsanlar binlerce insan kapımıza mı yığıldı? Hayır değil. Bir tek bina bu plan notuyla ilgili dönüşüm için müracaat etti. Bu plan notunda bir rant yok. Yaşamını sürdürmeye çalışan insanlarımızın vatandaşlarımızın yaşam haklarını devam ettirebilecekleri bir plan notu. Zaten bu insanlara bir takım gelirler getirecek olsaydı, bu iki aylık süre içerisinde binlerce dosya belediyeden idareye gelmiş olurdu. Ama üzüntü verici olan şey, buna sizlerle paylaşmak istedim, meclis tutanaklarına girsin. Bizden sonraki nesiller, olabilir ki mahkemeler karar verecektir, biz tabi ki savunacağız, bu tutanaklardan faydalansınlar istedim. Biz şimdi mahkemenin önüne çıkacağız. Biz bunu yaparken, bir ilçenin plan notuyla iki yıl boyunca ulaşıp bu noktaya geldiyse Şehir Plancıları Odası şimdi burada bütün ilçelerle ilgili bu kararın çıkarılma istediği var. Meclisimiz komisyonumuz gerçekten tebrik ederim, çok doğru bir karar vermiş. Her ilçe prensip olarak buna evet diyoruz. Bunu her ilçe kendi özeline göre disiple etsin demişler. Muhtemelen eğer buna karşı duruş ve tavır sergileyemezsek. İki yıllık emek mahkeme önünde iptal edilme riskiyle karşı karşıyadır. Bunu bütün meclis üyesi arkadaşlarımızın hem kararlarına sahip çıkması açısındandır ki, 3 ayrı disiplinden oy birliğiyle karar verdiği bir yerde Şehir Plancıları Odamızın böyle bir karar alırken, itirazı dahi olmadın, eğer haklı bir itirazı varsa itiraz edip bu meclislerde değerlendirilebilirdi. İtiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini çok değerli meclisimize ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı