Son dakika: Eski sevgisi tarafından öldürülen 3 çocuk annesi toprağa verildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Soner Çetin (30) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33) toprağa verildi.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde 3 ay önce uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Soner Çetin (30) tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu (33) toprağa verildi. Zanlı Çetin ise sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Gaziemir'de dün Sarnıç Polis Merkezi'ne giden Soner Çetin, sevgilisi olduğunu öne sürdüğü 3 çocuk annesi Sevda Çelemoğlu'nu bıçakla öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Şüphelinin aracında yapılan incelemede kanlı giysi ve bıçak bulan polis ekipleri, Çelemoğlu'nun Sarnıç Mahallesi'ndeki 1078 sokaktaki evine gitti. Adrese sağlık ekipleri de sevk edildi. Çilingir yardımıyla kapıyı açan polis ekipleri, Çelemoğlu'nu kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Çelemoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Çelemoğlu'nun, Soner Çetin hakkında şikayette bulunduğu ve 3 ay önce de uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Şüphelinin 'kasten yaralama' ve 'uyuşturucu kullanma' suçlarından kaydının olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Çelemoğlu'nun cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Otopsinin ardından cenazeyi, Çelemoğlu'nun yakınları teslim aldı.

CİNAYET SEBEBİ KISKANÇLIK Soner Çetin'in polisteki ifadesinde; kıskançlık nedeniyle cinayeti işlediği söylediği öğrenildi. Çetin, Çelemoğlu'nun kendisinden ayrılmak istemesi üzerine aralarında tartışma çıktığını ardından da kendini kaybedip cinayeti işlediğini kaydetti. Çetin, olayı hatırlamadığını kendine geldikten sonra ise teslim olduğunu da ifadesinde belirtti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çetin, tutuklandı. Çetin'in yaklaşık 2 yıl önce de eski eşi tarafından bir televizyon programında siddet uygulamakla suçlandığı belirtildi. 'ABLAMA MUSALLAT OLDU'Adli Tıp Kurumu'nda cenazeyi almak için gelen Sevda Çelemoğlu'nun kardeşi Sercan Çelemoğlu, Soner Çetin'in ablasını sürekli olarak tehdit ettiğini belirtti. Cinayet işlenirken 3 yaşındaki yeğeninin de evde olduğunu belirten Çelemoğlu, "Şahsı tanıyoruz. Takıntılı biriydi. Evliliği de olaylı bir şekilde bitmişti. Sonra ablama musallat oldu. Kandırdı onu. Hem psikolojisi bozuktu hem de uyuşturucu kullanıyordu. Sabıka kayıtları da vardı. Ablam onun elinden kurtulamadı. Biz de engelleyemedik. Zaten bir süredir ailesi ve çocuklarıyla ablamı tehdit ediyordu. Olay sırasında 3 yaşındaki yeğenim evdeymiş. Diğer 2 yeğenim ise babasındaydı. Adaletten tek beklentimiz bu adamın en ağır cezayı alması" dedi. CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Sevda Çelemoğlu için 15 Temmuz Şehitler Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Çelemoğlu'nun babası Adem Çelemoğlu, kardeşleri, akrabaları, eski eşi Yasin Geçkin ile eski kayınpederi İbrahim Geçkin ve oğlu Aras Geçkin (10) katıldı. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çelemoğlu'nun cenazesi Şaşal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı