Son dakika... Esenyurt'ta iş arkadaşını boğarak öldürdükten sonra kuyuya attığı belirlenen kişi yakalandı
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Son dakika... Esenyurt'ta iş arkadaşını boğarak öldürdükten sonra kuyuya attığı belirlenen kişi yakalandı

Son dakika... Esenyurt'ta iş arkadaşını boğarak öldürdükten sonra kuyuya attığı belirlenen kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iş arkadaşını boğarak öldürdükten sonra kuyuya attığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iş arkadaşını boğarak öldürdükten sonra kuyuya attığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ailesi tarafından bir iş yerinde forklift operatörü olarak çalışan Hakan Çengel'in (35) yaklaşık 10 gündür kayıp olduğu ihbarı yapılması üzerine çalışma başlattı.

Polis, ailenin, aynı iş yerinde forklift operatörü olarak çalışan Hurşit B'den (61) şüphelenmesi ve ailenin iş yeri sahibi ile yaptıkları görüşmede Hurşit B'nin iş yeri sahibine şüpheli hareketler sergileyerek şaka amaçlı "öldürdüm" dediğini söylemesi üzerine çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırdı.

Çengel'in en son Hurşit B. ile görüştüğünü ve o tarihten itibaren haber alınamadığını belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

Hurşit B, emniyetteki ifadesinde, Hakan Çengel ile tam hatırlamadığı bir süre önce iş yerinde buluştuklarını, kimse yokken alkol aldıklarını, Çengel'in kendisine alkol sonrası küfür ettiğini, kendisinin de onu kavga esnasında boğarak öldürdüğünü, bir araçla maktulü Büyükçekmece ilçesi Karaağaç bölgesinde bulunan bir kuyuya atarak üstünü kapattığını ve attığı kuyuyu gösterebileceğini ifade etti.

Bunun üzerine polis ekiplerince gösterilen kuyuda yapılan çalışmada Hakan Çengel'in cesedine ulaşıldı.

Gözaltındaki Hurşit B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Hüseyin Kulaoğlu

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