Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti

Son dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti. Paşinyan, 20 Haziran'daki Parlamento seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edecek. Karabağ hezimeti sonrasında ülkesinde tepkilerin odağında yer alan Paşinyan'ın, aylardır istifası isteniyordu.

Azerbaycan'a karşı Karabağ'da alınan mağlubiyet sonrası ülkesinde istenmeyen adam ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini duyurdu.

Seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini söyleyen Paşinyan'ın uzun bir süredir istifa etmesi isteniyordu. Öyle ki bir ara devreye ordu girmiş, sokaklarda karışıklıklar yaşanmıştı.

KARABAĞ SAVAŞINI YÖNETEMEDİ

Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.

DARBE GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI

Ermenistan ordusu 25 Şubat gününde Paşinyan'a istifa çağrısı yapan iki bildiri yayımlamıştı. Paşinyan, çağrının bir "darbe girişimi" olduğunu söylemiş ve destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Paşinyan,"girişimden" sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden almış ancak Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bunu reddetmişti. Daha sonra Paşinyan bir kez daha Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını açıklamıştı. Hükûmet, görevden alma kararının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Ermenistan, Azerbaycan'la Dağlık Karabağ çatışmalarını sona erdiren ateşkesi imzaladıktan 5 ay sonra sıkı yönetimi bu hafta kaldırmıştı. Ermenistan yasaları sıkı yönetim süresince başbakanın görevden alınmasını önlüyor. Paşinyan, 28 Mart'ta nisan ayı içinde istifa edeceğini duyurmuştu. Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisan'da istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım" demişti.