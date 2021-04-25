Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Son dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti. Paşinyan, 20 Haziran'daki Parlamento seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edecek. Karabağ hezimeti sonrasında ülkesinde tepkilerin odağında yer alan Paşinyan'ın, aylardır istifası isteniyordu.

Azerbaycan'a karşı Karabağ'da alınan mağlubiyet sonrası ülkesinde istenmeyen adam ilan edilen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 20 Haziran'daki parlamento seçimlerinin yapılması için istifa ettiğini duyurdu.

Seçimlere kadar başbakan vekili olarak görevine devam edeceğini söyleyen Paşinyan'ın uzun bir süredir istifa etmesi isteniyordu. Öyle ki bir ara devreye ordu girmiş, sokaklarda karışıklıklar yaşanmıştı.

KARABAĞ SAVAŞINI YÖNETEMEDİ

Geçen sene Dağlık Karabağ'da meydana gelen çatışmalar sonucunda Azerbaycan'a toprak konusunda ödün veren Paşinyan, büyük kalabalıklar tarafından protesto edilmişti. Altı hafta kadar süren son çatışmalarda Azerbaycan Dağlık Karabağ etrafındaki topraklarını geri almış ve anlaşmadan hemen önce Şuşa şehrini de ele geçirmişti. Birçok Ermeni uzman, Paşinyan ve hükûmetinin süreci çok kötü yürüttüğünü savunmuştu.

DARBE GİRİŞİMİ YAŞANMIŞTI

Ermenistan ordusu 25 Şubat gününde Paşinyan'a istifa çağrısı yapan iki bildiri yayımlamıştı. Paşinyan, çağrının bir "darbe girişimi" olduğunu söylemiş ve destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Paşinyan,"girişimden" sorumlu tuttuğu Genelkurmay Başkanı Gasparyan ve üst düzey komutanları görevden almış ancak Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan bunu reddetmişti. Daha sonra Paşinyan bir kez daha Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını açıklamıştı. Hükûmet, görevden alma kararının yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

DAHA ÖNCE DUYURMUŞTU

Ermenistan, Azerbaycan'la Dağlık Karabağ çatışmalarını sona erdiren ateşkesi imzaladıktan 5 ay sonra sıkı yönetimi bu hafta kaldırmıştı. Ermenistan yasaları sıkı yönetim süresince başbakanın görevden alınmasını önlüyor. Paşinyan, 28 Mart'ta nisan ayı içinde istifa edeceğini duyurmuştu. Kendisinin yakında istifa edeceğini belirten Paşinyan, "Nisan'da istifa edeceğim. Ancak bunu iktidardan gitmek için değil, erken seçiminin yapılması için yapacağım" demişti.

Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti
Son Dakika: Biden'ın soykırım kararının ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son Dakika: Biden'ın soykırım kararının ardından ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı
Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı
İş dünyası da 'soykırım' kararına tepkili: Esefle kınıyoruz
İş dünyası da 'soykırım' kararına tepkili: Esefle kınıyoruz
Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vedat Bilgin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan Serenay Sarıkaya
Spor Diego Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika! Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, görevinden istifa etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 11:05:17. #1.16#

title