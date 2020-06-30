Son dakika... Erkan Yıldırım, Almanya ve Dubai'den sonra İzmir'de şube açıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Erkan Yıldırım, Almanya ve Dubai'den sonra İzmir'de şube açıyor

Son dakika haberleri: Türk saç modasını yurt dışına taşıyan kuaför Erkan Yıldırım, korona virüse rağmen büyümeye devam ederken, İstanbul, Almanya ve Dubai'deki şubeler ardından şimdi de İzmir'de bir şube açıyor.

Son dakika... Erkan Yıldırım, Almanya ve Dubai'den sonra İzmir'de şube açıyor
30.06.2020 11:52 | Son Güncelleme: 30.06.2020 11:57

Türk saç modasını yurt dışına taşıyan kuaför Erkan Yıldırım, korona virüse rağmen büyümeye devam ederken, İstanbul, Almanya ve Dubai'deki şubeler ardından şimdi de İzmir'de bir şube açıyor.

Dünyanın zor günler geçirdiği pandemi döneminde birçok sektör virüsten etkilendi. Bu sektörlerin arasında bulunan kuaförlerde ekonomik olarak en çok zarar görenler arasında bulunuyor. Türkiye'de isim yapmış kuaförler arasında bulunan Erkan Yıldırım ise bu pandemi sürecini avantaja çevirmek için kolları sıvadı. Başta İstanbul, Ankara ve Bursa'nın yanı sıra Dubai ve Almanya'da şubeleri bulunan Esse Kuaför şimdi de kapılarını İzmir'de açacak.

Yeni dönemde tüm hijyen ve diğer kuralları ön planda tutarak yatırımlarını ona göre yaptıklarını belirten Erkan Yıldırım, "Sağlık her şeyin başında geliyor. Sosyal hayatta olduğu gibi zaten sosyal mesafeye önem gösteriyoruz. Bunun yanı sıra tek kullanımlık müşteriye özel ürünler her şubemizde mevcut. Yeni şubemiz İzmir ise Alsancak'ta yaz sonu hizmete girecek. İzmir'den ciddi bir talep var. Güzel ve keyifli bir yatırım oluyor. Tabi ki yeni dönemde yeni sistem bizim için önemli. Şubelerimizde pandemiye uygun hale getiriliyor. Aynı şekilde yurt dışından da çok sayıda teklif alıyoruz. Bu teklifleri de önümüzdeki dönemde değerlendireceğiz. Önceliğimiz Türkiye'nin her noktasında olup yurt dışında da kalitemizi göstermek" dedi. - İZMİR

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak Haber
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti Haber
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi Haber
Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı Haber
Van'da nöbet değişimine giden araca düzenlenen EYP'li saldırıda bir güvenlik korucusu yaralandı
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor Haber
İzmirli gazeteci, yetiştirdiği boynuzlu horoza sayısız teklif gelmesine rağmen satmıyor
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek Haber
Son Dakika: Erdoğan, Putin ve Ruhani yarın Suriye'yi görüşecek
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Ülke tarihinin en büyük operasyonunda dehşet verici kareler! Kılıç, tüfek ne ararsanız var
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
Kanal İstanbul'da imar planlarına ilişkin 3 etap onaylandı, ulaşım güzergahları belirlendi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi
Astronotların eğitimi için geliştirilen 'uzay kokusu' parfüm oldu
Astronotların eğitimi için geliştirilen "uzay kokusu" parfüm oldu
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Yunanistan, Türkiye ile sınır kapılarını 1 Temmuz'dan itibaren açıyor
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Zorla evlendirilmek istenen kız, nikah salonuna yapılan polis baskınıyla kurtarıldı
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Arkadaşına ev taşımaya giden kişi, gizli kuyuya düştü
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Ses kayıtlarına ulaşan Acun Ilıcalı, Sercan ve Nisa olayını çözdü: Nisa'nın olumlu bir duygusu yok
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Gündemi sarsacak iddia: Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçlıyor
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, 'Polis çağırmayın' teklifinde bulundu
Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
Arda ve Aslıhan Turan çiftinin ikinci bebekleri dünyaya geldi! Çift, bir konuda sevenlerinden ricada bulundu
'Kendi yatağımda aldatıldım' diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
"Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf 'yanlışlıkla' dedi
Çırağan'ı karıştıran asansörde taciz iddiası! Genç kadın şikayetçi oldu, karşı taraf "yanlışlıkla" dedi
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Cahit Özkan Halife Hafter Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Ebru Şallı Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Ali Koç Adem Büyük Alper Ulusoy Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Çocuk Karar Milli Temmuz
Şu an buradasınız: Son dakika... Erkan Yıldırım, Almanya ve Dubai'den sonra İzmir'de şube açıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 12:34:57. #1.15#
title