Erkan Yıldırım Haberleri - Erkan Yıldırım Kimdir - Haberler

Erkan Yıldırım Haberleri
Erkan Yıldırım haber, Erkan Yıldırım son dakika haberleri ve gelişmeleri.
Ehliyetsiz sürücü, otomobille motosiklete çarptı; Erkan öldü, babası yaralı
Son dakika haberleri... Otomobilin çarptığı motosikletteki çocuk öldü, babası ağır yaralandı
Erkam Yıldırım'a iftira attığı iddiasıyla yargılanan Sedat Peker hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Rize'deki okullar bölgesinde yaya geçidinin olmaması velileri tedirgin ediyor
İşte Sedat Peker'in 7'nci videosunda ismi geçen Halil Falyalı hakkındaki tüm detaylar
Bambu ağaçları gitti, toplantı salonu geldi! Peker'in yeni video çektiği yer de deşifre oldu
Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isim Halil Falyalı'nın Haluk Kırcı'yla fotoğrafları ortaya çıktı
Son Dakika: Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'in uyuşturucu iddialarına yanıt: Bu kesinlikle yalandır, şiddetle reddediyoruz
Sedat Peker onun için "uyuşturucu ticareti yapıyor" demişti! Halil Falyalı iddialara canlı yayında yanıt verdi
Peker, Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam'ı hedef aldı! Anlattıkları sosyal medyada gündem oldu
Son dakika haber: Erzurum'da feci yangın: 9 kişi yaralandı, 7 hayvan telef oldu
Silivri'de otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı //Ek bilgilerle
Semiha Yıldırım kimdir? Semiha Yıldırım mesleği ne? Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım nereli?
Son dakika... Erkan Yıldırım, Almanya ve Dubai'den sonra İzmir'de şube açıyor
AVCILAR'DA HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEKİ ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ MASKE DİKİMİNE BAŞLADI
AVCILAR'DA HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEKİ ÖĞRETMENLER GÖNÜLLÜ MASKE DİKİMİNE BAŞLADI
Avcılar'da Halk Eğitimi Merkezi'ndeki öğretmenler gönüllü maske dikimine başladı
Görüntülü Haber) Şimşek: Hollanda Halkıyla Gerekse Ticaret Erbabıyla, İş Alemiyle En Ufak Bir Sorun...
Şimşek Hollanda Halkıyla Gerekse Ticaret Erbabıyla, Iş Alemiyle En Ufak Bir Sorun Yok
Şimşek: Hollanda Halkıyla Gerekse Ticaret Erbabıyla, İş Alemiyle En Ufak Bir Sorun Yok
Dha İstanbul - Şimşek: Hollanda Halkıyla Gerekse Ticaret Erbabıyla, İş Alemiyle En Ufak Bir Sorun...