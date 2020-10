Son Dakika! Erdoğan'dan Türk Tabipler Birliği'ne tepki: Anayasaya aykırı faaliyette bulunuyor, çoklu baro çalışmasının benzerini yapacağız

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Tabipler Birliği'ne tepki göstererek "Açıkça anayasaya aykırı faaliyette bulunuyor. Çoklu baro çalışmasının bir benzerini yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Değerli arkadaşlar bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir. Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır.

"MESLEK KURULUŞLARIN YÖNETİMİ, MENSUPLARININ TAMAMINI TEMSİL ETMEKTEN UZAK"

TTB, bunun gibi kimi meslek kuruluşları açıkça Anayasa'ya aykırı faaliyet içindedir. Her şeyden önce bu meslek kuruluşlarının yönetimi, söz konusu meslek mensuplarının tamamını temsil etmekten çok uzaktır. Çoklu Baro Sistemi'nde yapıldığı gibi aynı çalışmayı TTB ve diğer meslek odalarında da yapmak durumundayız. Cumhur İttifakı olarak da çalışmayı başarılı şekilde sürdüreceğimize inanıyorum.

Vatan topraklarını kurtarmaya çalışan Azerbaycan'ı hedef almak bir meslek örgütünün görevi olamaz. Onlar benim Azeri kardeşlerimin topraklarını işgal etmek suretiyle, onları ötelediler. Onlar topraklarını terk etmek durumunda kaldılar. Verilen mücadele nedir? 'Biz işgal altındaki topraklarımızı istiyoruz.' İstenen bu. ABD-Rusya-Fransa, hala oyalama taktiğiyle bu işi geçiştiriyor. Versenize işgal altındaki toprakları. Kendi topraklarında ne yapacaklarsa yapsınlar.

"TÜRKİYE'NİN BU AYIPTAN KURTULMASININ VAKTİ GELDİ"

Dünyanın neresinde bu şekilde hareket eden meslek kuruluşları var? Türkiye'nin artık bu ayıptan kurtulmasının vakti gelmiştir. Bu adımı atmamız lazım. Vakit kaybına tahammülümüz yok. Tek tek her meslek kuruluşunda değişiklik için Meclis'imiz derhal harekete geçmelidir. Gereken hazırlıkların süratle yapılmasını istiyorum. Bunları en kısa sürede hayata geçirmeliyiz. Meclisimizin ilk konularından birisi bu olmalıdır. 'Türk' ve 'Türkiye' ismini hak etmeyen meslek kuruluşlarından bu imtiyazlarını derhal almalıyız.

"AZERİ KARDEŞLERİMİZE HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ"

Yapmanız gereken müzakereleri bitirip, toprakları sahibine vermektir. 30 yıldır bir müzakere sürer mi ya? Oturdular-konuştular-dağıldılar... 30 yıldır bunu yaptılar. Verin yahu. Bu kadar uzun sürecek bir iş değil. Vermediler! İş nereye geldi şimdi? İşte bu hale geldi. Şimdi Ermenilerle Azeri kardeşlerimiz mücadeleyi sürdürüyor. Bizi arayanlar da 'siz Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz.'... Bizim böyle bir derdimiz yok. Biz Azeri kardeşlerimize her türlü desteği vermeye varız, yine vereceğiz. Fransa'dan gelen silahları neden konuşmuyorsunuz? 'Suriye'den mücahitleri oraya götürdünüz'... Onların kendi topraklarında işi var, oraya gitmezler"

ÇOKLU BARO SİSTEMİ NEDİR?

Türkiye Barolar Birliği (TBB), tek olacak ve varlığını sürdürecek. Ancak illere çoklu baro sistemi getirilecek. Çoklu barolar, belli bir üye sayısının üzeri için mümkün olabilecek. Bin veya iki bin üyesi olan illerde çoklu baro kurulmasına izin verilecek. Bin üye baz alınırsa 20, iki bin üye baz alınırsa 7 ilde çoklu baro kurulabilecek. Çoklu barolar da üyelikleri oranında Türkiye Barolar Birliği'ne delege gönderecek. Yeni kurulacak barolar dahil olmak üzere, her barodan 3 delege ve her 1000 üyeden de bir delege, ayrıca her 10 bin üyeden ise ekstra 1 üye sistemi getirilecek.

