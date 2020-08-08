Son dakika... Endonezyalılar salgın sürecinde hükümetin sosyal yardımlarını yetersiz buluyor (2)
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Son dakika... Endonezyalılar salgın sürecinde hükümetin sosyal yardımlarını yetersiz buluyor (2)

Son dakika haberi: Endonezyalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumdaki halka yönelik sosyal yardım çalışmalarını yeterli bulmuyor.

08.08.2020 13:10 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:15

Endonezyalılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor durumdaki halka yönelik sosyal yardım çalışmalarını yeterli bulmuyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan sosyal yardım desteklerinin yetersiz olduğu görüşünün hakim olduğu ülkede, sıkıntıya düşen vatandaşların "ayakta kalması" için devlet yardımının bir çok alanda artırılması çağrısı yapılıyor.

Salgının ülke ekonomisinde oluşturduğu tahribatın önüne geçmek için açıklanan teşvik paketlerini yetersiz bulan ekonomistler de, özellikle düşük ve orta gelirli halkın toparlanabilmesi için nakit yardımına ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.

Bogor'da yaşayan Ratu Irmawati, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Salgın sürecinde bölgemizde hükümetin desteğinden çok sivil toplum kuruluşlarının yardımları ön planda. Ancak bu yardımlar, geçici süre için yeterli oluyor. Uzun vadeli desteğe ihtiyacımız var." dedi.

Salgından dolayı halkın ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Irmawati, "Bu zor dönemde hükümet yapması gereken yardımların çok uzağında. Salgının bulaşma endişesinin yanında ekonomik sorunlar yaşanması halkı çok zor duruma düşürdü." diye konuştu.

Salgın döneminde hükümetin kısıtlamalar koymasına karşın sosyo-ekonomik yapıyı korumada gerekli önlemleri almada eksikliğini eleştiren Syaiful Falah, şu aşamada artık salgından çok ileriye dönük ekonomik sorunların kendilerini endişelendirdiğini vurguladı.

Vaka sayılarında şeffaf olunmalı

Finda Musfindayani, vakaların gizlenmemesi gerektiğini vurgulayarak, salgınla mücadelenin şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Ailesiyle birlikte bu süreçteki tüm sıkıntılardan korunmak için dua ettiklerini aktaran Musfindayani, salgınla mücadelede ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Başkent Cakarta'da yaşayan 37 yaşındaki Irvan Hamdan da Kovid-19'a karşı tüm alanlarda alınan tedbirlere uyum sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Yaşanılan bu zor dönemin üstesinden gelmek için hükümet ve halk birbirine destek olmalı." şeklinde konuştu.

Halk ve hükümet arasındaki güvenin korunmasının önemine işaret eden Hamdan, aksi takdirde ülke olarak sağlıktan ekonominin iyileştirilmesine zorluklar yaşayacaklarının altını çizdi.

Sağlık sistemi iyileştirilmeli

Vatandaşların büyük çoğunluğunun ülkenin genel sağlık sisteminden memnun olmadığı değerlendirmesinde bulunan 32 yaşındaki Rudi Ariansyah, hastanelerin tedavi yönteminin zayıf olmasından şikayetçi olduklarını ve sağlık sisteminin iyileştirilmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Ariansyah ayrıca, dünyayı etkileyen büyük bir salgınla karşılaştıklarına işaret ederek hükümeti uyarı konusunda geç kaldığı yönünde eleştirdi.

Öte yandan salgınla mücadelede şu ana kadar 695,2 trillion rupiah (47,66 milyar dolar) ayıran Endonezya, özellikle normalleşme sürecinin başladığı Haziran başından bu yana salgını kontrol etmekte zorlanıyor.

Ülkede, bugüne kadar 121 bin 226 kişi Kovid-19'a yakalanırken, hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 593'e çıktı, 77 bin 557 kişi iyileşti.

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Son dakika... Endonezyalılar salgın sürecinde hükümetin sosyal yardımlarını yetersiz buluyor (2)

Kaynak: AA

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