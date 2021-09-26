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Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı Samsun'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı ağır yaralanırken, 2 çocuk annesi eşi hayatını kaybetti.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - - Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

SAMSUN - Samsun'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan emlakçı ağır yaralanırken, 2 çocuk annesi eşi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kapaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emlakçı Yusuf Taflan evinin önünde akrabaları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden silahlı saldırıya uğradı. Tüfek ve tabancayla açılan ateş sonucu çeşitli yerlerinden vurulan emlakçı Yusuf Taflan ve eşi 2 çocuk annesi Fatma Özenç ağır yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Fatma Özenç acil serviste hayatını kaybetti. Yusuf Taflan'ın ise sağlık durumunun ciddiyetine koruduğu öğrenildi. Emlakçı Yusuf Taflan ile eşi Fatma Özenç'in resmi olarak boşandıkları ancak evliliklerinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili B. Taflan, A. Taflan ve R. Taflan'ı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı

Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı
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Haber: Emlakçıya evinin önünde silahlı saldırı: eşi öldü, kendisi ağır yaralandı - Haberler
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