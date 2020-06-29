Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan ikinci dalga uyarısı: En kötüsü henüz gelmedi ama gelmesinden endişeliyiz Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhonam Ghebreyesus, koronavirüs salgınıyla ilgili ikinci dalga uyarısı yaptı. Tedros uyarısında, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla ilgili tedirgin edici ifadeler kullandı.

Dr. Tedros açıklamasında, "En kötüsü henüz gelmedi. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bu tür ortam ve koşullarda en kötüsünün gelmesinden endişeliyiz" dedi.

DÜNYADA VAKA SAYISI 10 MİLYONU AŞTI

Worldometers'in verilerine göre, dünya genelinde vaka sayısı 10 milyon sınırını aştı. Ülkelerden gelen korona verilerinin yer aldığı siteye göre, salgın nedeniyle dünya genelinde 505 bin 788 kişi öldü, 5 milyon 591 bin 890 kişi iyileşti.

Aralık 2019'da Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, bugüne kadar 200'den fazla ülkeye yayıldı. Salgının başlangıcından bu yana enfekte olan kişi sayısı 10 milyon kritik sınırını aşarken, halen 4 milyondan fazla virüsü taşıyan aktif hasta bulunuyor.