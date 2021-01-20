Son dakika! Donald Trump, başkanlığının bitmesine saatler kala Beyaz Saray'a veda etti

Amerikan tarihinin en sıra dışı ve tartışmalı isimlerinden biri olan Donald Trump, başkanlığının bitimine saatler kala askeri helikopterle Beyaz Saray'dan ayrıldı.

ASKERİ ÜSTE SON KONUŞMASINI YAPTI

Trump'ın Beyaz Saray'daki gazetecilere, "Umarım benim için uzun soluklu bir ayrılık olmaz" dediği öğrenildi. Beyaz Saray'dan Andrews Hava Üssü'ne giden Trump'ın burada ABD Başkanı olarak son konuşmasını yaptı.

Trump konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İnanılmaz bir 4 yıl geçirdik. Çok fazla şey başardık. Tüm aileme, arkadaşlarıma, çalışanlarıma çok teşekkür ediyorum. Bu ailenin ne kadar çalıştığı konusunda kimsenin bir fikri yok. Çok özel bir 4 yıl oldu. First Lady de inanılmaz bir zerafet, güzellik ve onur sergiledi.

"HİÇ OLMADIĞI KADAR ORDUMUZU ÖNEMSEDİK"

Yaptıklarımız her açıdan inanılmazdı. Amerikanın ordusunu yeniden inşa ettik. Uzay Gücü inşa ettik. Biz geçmişte hiç olmadığı kadar ordumuzu önemsedik. Onlara iyi baktık. Geçmişte gazilere iyi davranılmamıştı, onları çok önemsedik. Artık şimdi onlara iyi davranmayan kişilerden kurtulduk. Vergi kesinti reformunu gerçekleştirdik. Ülkedeki en iyi reformlardan biriydi bu. Düzenlemeler son derece önemliydi.

"İKİ KATI FAZLA BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK"

İstihdam inanılmaz bir seviyeye geldi. Göreve geldiğimizde pandamı yoktu. Şubat'tan bu yana rakamlara bakarsanız, rakamlar oldukça iyiydi. Tüm dünya pandemiden etkilendi. İki katı fazla bir büyüme gerçekleştirdik. İnanılmaz rakamlar. Her şey dikkatlice yönetilirse, inanılmaz şeyler gerçekleşebilir. Bunları gördüğünüzde bizi hatırlayın. Ekonominin büyümesi çok önemli benim için. Pandemi bizi etkiledi ama tüm dünya etkilendi. Kimse bundan kurtulamadı.

"GÖREVDE OLAN BAŞKANIN BU KADAR OY ALMASI ONURDUR"

Biz tıbbi bir mucize gerçekleştirdik. 9 ayda aşıyı gerçekleştirdik. Yıllar sürebilir bunu gerçekleştirmek, biz hızlıca bunu yaptık. Biz çok çalıştık. Sporcuların da dediği gibi biz her şeyi sahada yaptık. Biz Florida'da otururken birbirimize bakıp, daha sıkı çalışmazdık diyeceğiz. Çok fazla engel aştık ve 75 milyon oy aldık. Görevde olan başkanın bu kadar oy alması bir onurdur.

"BİR ŞEKİLDE GERİ DÖNECEĞİZ"

Çok fazla şey yaptık ve hala yapılabilecek şeyler var. İlk yapılması gereken şey, Çin virüsünden etkilenen ailelere saygı ve sevgimizi sunmak olmalı. Biz burada sevgimizi sunmak istiyoruz. Şunu söylemek istiyorum, siz inanılmaz insanlarsınız, burası harika bir ülke. Benim için başkanınız olmak en büyük onurdu. Bu ülkenin geleceği hiç daha iyi olmamıştı. Yeni idare için temeli hazırladık, başarılı olacaklarına inanıyorum. 1917'den bu yana en büyük salgın yaşandı ama buna rağmen bizim yaptığımız şeyler inanılmazdı. Hoşçakal derken sizi sevdiğimi söylemek istiyorum, bir şekilde geri döneceğiz. Mike Pence'e, Kongre'ye teşekkür etmek istiyorum. Washington DC'deki harika kişilere teşekkür etmek istiyorum. Yakında görüşeceğiz."

YENİLGİYİ KABUL EDEMEDİ

Biden'in kazanmasını bir türlü kabul edemeyen Trump, her fırsatta seçimlerde hile olduğunu söylemişti. Geçtiğimiz günlerde bu yöndeki söylemleri nedeniyle Trump taraftarları Kongre binasını basmış, protestolarda 5 kişi hayatını kaybetmişti.

BIDEN BUGÜN YEMİN EDECEK

Seçilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris bugün başkent Washington DC'de yemin ederek görevlerine başlayacak. Yemin töreninin TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.