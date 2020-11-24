Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır

Son dakika! MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tahliyesini isteyen Bülent Arınç'a "Fitneciler uykusundan uyandı. Devran isimli kitabın okunmasını öneren bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır" dedi.

Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkında tartışma yaratan açıklamalarda bulunan Arınç, ikilinin tahliye edilmesi gerektiğini söylemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan, kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz. Gezi olaylarının finansörü olanlarla, Kavalalarla hiçbir zaman bir arada olamayız" demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Nifak çıkaranlar korkakça hayat sürenlerdir. Birkaç haftadır, korkakların ortaya çıktığına şahit oluyoruz. Cumhur İttifakı'yla ilgili çıkan dedikoduları hayretle izliyoruz. Bazıları "Bütün gelişmeler rota değişikliğini işaret ediyor" yalanına tutunmuştur. Fitneciler uykusundan uyandı.

"CUMHUR İTTİFAKI CUMHURUN ŞEREF NİŞANESİDİR"

Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz, Türkiye düşmanlarının kafalarının alamayacağı kadar tutarlı, karşılıklı hürmete dayalıdır. Cumhur İttifakı cumhurun şeref nişanesidir. O pis ellerinizi Cumhur İttifakı'ndan çekin. Size buradan kemik çıkmaz. Türkiye'yi bölmeye çalışan bir anayasa zemini oluştururken hiç mi pişman olmadınız. İP ve CHP nasıl olur da bu zillete ortak olduğunuz. Sizin iyileştirilmiş parlamenter sistem dediğiniz bu mudur?

"İKİ SUÇLUNUN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEMESİ İHANETE YATAKLIKTIR"

Hala YİK üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın TV'ye çıkıp Osman Kavala ile terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması çarpıklıktır, ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçluyu serbest bırakmasını istemesi ihanete yataklıktır, suça iştiraktir. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli kardeşlerimizi bir teröristin anlatıldığı kitaplardan değil hayatımızın bizahiti içinden, anı da acı da gelecekte birlikte olmamızdan tanıyor ve onlara baktığımızda kendimizi görüyoruz. Devran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Yazan da teröristtir. Demirtaş'a masum gözüyle bakıyorsan, Eren Bülbül'e 11 aylık Bedirhan bebeğe ne diyeceksin? Hamile kadınlarımızın kurşunlanmasını nasıl yorumlayacaksın?

"HANGİ AKLIN ÜRÜNÜDÜR?

6-8 Ekim'de katledilen 53 vatandaşımızı ne yapacaksın? Ne yapmak istiyor, nereye varmak istiyorsun? Özgürlükçü düşünelim diyor, teröristler serbest kalsın, Türkiye'ye kast edilsin diyor. Neyin özgürlüğü? Gezi olayların sponsoru olan Osman Kavala'nın serbest kalmasını gündeme getirmek hangi aklın ürünüdür. CHP'li sözcüler Arınç'ı vicdan olarak tanımlamıştır. O halde vicdanı yeniden tanımlamak gerekmektedir. Zillet yeni isimleri devşirmektedir. Demirtaş teröristtir, Devran isimli kitap terör propagandasıdır. Aksini iddia eden terör sevicisidir.

"DEVRANLARI BIRAK DA MEHMETLERİ OKU"

Aslına mı dönüyorsun! Devranları bırak da Mehmetleri oku. Özgürlükçü düşünelim diyor, demek istiyor ki teröristler serbest kalsın. Neyin özgürlüğü, elinde silahla dağda gezene özgürlük değil, devletin demir yumruğu lazımdır"