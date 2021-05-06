Son Dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tam kapanmanın uzatılması gündemimizde yok

Son dakika! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Tam kapanma 19 Mayıs'a kadar uzatılacak mı?" sorusuna "Şu anda gündemimizde yok, verilere göre değerlendiririz." ifadeleri ile yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, canlı yayında katıldığı programda koronavirüsle mücadele ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma sürecine ilişkin sorulara yanıt verdi.

"GÜNDEMİMİZDE YOK"

Oktay, tam kapanmanın 19 Mayıs'ın çarşamba gününe denk gelmesi nedeni ile uzatılabilme ihtimali hakkında ise şunları söyledi: "Şu anda gündemimizde yok. Kabine'de değerlendirilir, sonrasında nihai karar verilir. Kamu ile de paylaşılır bu. Şu anda böyle bir uzatma gündemimizde yok."

"YOĞUN BİR DÖNEM YAŞADIK"

"Kapanma süreci net ve şeffaf yürüttüğümüz bir süreç." diyen Oktay, şu ifadelerle devam etti: "Sağlık Bakanlığımız günlük verileri sürekli paylaşıyor. Salgın dönemini tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık. Ekonomik ve sosyal boyutu olduğu için tüm çarkları yürütmeye çalıştık. Ramazan'dan önce pik yaşadık. Yoğun bir dönem yaşadık. Bir ilk yarı kapanma ile bazı tedbirler almıştık. Azaltmayı gerçekleştirebilirsek yaz sezonuna girersek çok daha avantajlı şekilde girelim diye tedbirlere başvurmuştuk. Tam kapanmanın gerekli olduğunu gösterdi veriler."

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