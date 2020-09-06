Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Akdeniz Fırtınası tatbikatı bugün itibarıyla KKTC'de başladı
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Akdeniz Fırtınası tatbikatı bugün itibarıyla KKTC'de başladı

Son dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TSK ve KKTC'nin "Akdeniz Fırtınası" adı verilen tatbikatının bugün başladığını duyurdu.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Akdeniz Fırtınası tatbikatı bugün itibarıyla KKTC'de başladı
06.09.2020 12:49 | Son Güncelleme: 06.09.2020 12:58

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha önce TSK ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan tatbikatın bugün başladığını duyurdu.

"GÜVENLİK ÖNCELİKLERİ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

Twitter hesabından tatbikat haberini paylaşan Oktay, şu ifadelere yer verdi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile KKTC Güvenlik Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirilen "Akdeniz Fırtınası" tatbikatı bugün itibariyle KKTC'de başladı. Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte Ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir.

"ASKERLERİMİZE MUVAFFAKİYETLER DİLİYORUM"

Türkiyeyi Antalya Körfezi'ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum"

Ayrıntılar geliyor...

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