Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın küstah tehditlerine resti çekti: Yunanistan haddini bilmezse Türkiye'nin yapacağı bellidir Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de artan gerilim sonrası Türkiye'ye küstah tehditler savuran Yunanistan'a resti çekti. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Yunanistan çıkmış kuru sıkı atıyor. Kendine biraz çeki düzen ver, haddini bil, haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde Doğu Akdeniz'de provokatif adımlar atan ve Türkiye'yi savaşla tehdit eden Yunanistan'a resti çekti. Erdoğan, "Kendine biraz çeki düzen ver, haddini bil, haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'nin "Cumhurbaşkanı Gündem Özel" programında önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Akdeniz'de artan gerilime değinen Erdoğan, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un "Türkiye'ye karşı askeri bir müdahale de dahil olmak üzere, ülkemizin egemenlik haklarını korumak için her şeye hazırız" sözlerine de yanıt verdi.

"KENDİNE ÇEKİ DÜZEN VER, HADDİNİ BİL"

Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu tabloda Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu ortada. Türkiye'nin en ufak bir taviz vermeyeceğini akıllı olan adam bilir. Bizim ne sismik araştırma gemimiz vardı, ne de sondaj gemimiz vardı. Şimdi hamdolsun 3 sondaj gemimiz, 2 sismik araştırma gemimiz var. Çalışmalarını sürdürüyorlar. Fatih'i Karadeniz'e gönderdik. Bunlar tabi bunları çok çok rahatsız ediyor. Yanında fırkateynlerle, her türlü hazırlık içerisinde geliyorlar, kendinize çeki düzen verin, en ufak bir yanlışta gereken yapılır. Yunanistan çıkmış kuru sıkı atıyor. Kuru sıkı attığın ülke hangi ülke, Türkiye'ye bu tür laf atılır mı, kimle dalga geçiyorsun. Kendine biraz çeki düzen ver, haddini bil, haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir. Kalkıyorlar 'Sakın ha Ayasofya'yı camiye çevirmeyin'. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz biz mi idare ediyoruz? Bir adım atılacaksa Türkiye'nin kurumları var. Bu kararlar verildiği zaman icra makamları gereken adımları atar. Şu an icra makamına bile gerek yok, Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Bu şeyi gösteriyor, bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan, yanan bir şey var. Öyleyse şu anda biz bir hukuk devleti olarak Danıştay'ın vereceği kararı bekliyoruz. Atılması gereken adımlar ona göre atılır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Koronavirüs musibeti sadece Türkiye'yi değil tüm dünyayı etkiledi. Bunun bir çok yönlü meydana getirdiği zararlar var. Başta ABD olmak üzere, Rusya, Çin büyük zararlar gördü. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Türkiye'de hamdolsun biz kendi durumumuza baktığımızda Türkiye dünyada bir numara. Büyümede 4,5 gibi bir oranı yakalamak üzere. Terörle mücadele de de salgınla mücadeledeye de devam ediyoruz. 102 ülkeye yardımlar gönderdik.

11 ŞEHİR HASTANEMİZ OLDU

Yeşilköy'deki havalimanımızın bir bölümünü kalktık 45 günde biz burayı 1008 odalı hastane olarak yapalım dedik. Yüklenici firma iki hastaneden birini de üstlendi. Diğerini de Sancaktepe'de yaptık. Askeri havalimanının yanına yapalım dedik, 1008 odalı oraya da onu yaptık. En ileri teknolojiyi kullandık. Bunlarda 16'şar amelitathane var. İstenildiğinde bu odalar yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. Murat Dilmener Çapa'da duayen bir hoca. Bu hocamızın koronada ölmesi buna bir farklılık arz ediyor. Bütün talebeleri bize telefon üstüne telefon ederek teşekkür etti. Aynı şekilde ok meydanındaki şehir hastanesini de orayı da Cemil Hoca'nın adını oraya verdik. Cemil Taşçıoğlu aynı zamanda benim hemşerim. Çapa'dan olumlu sesler getirdi. Hadımköy'de İsmail Niyazi Kurtulmuş abimizin adını verdik. Şehir hastanelerini genişleterek devam ettiriyoruz. 11 şehir hastanemiz oldu. Bunların hava ulaşımıyla entegre oluşu sağlık turizminde bir patlama meydana getirecek.

GENÇLERE ÇAĞRI

Şimdi ben buradan milletime sesleniyorum. Özellikle 3 kavram burada önem arz ediyoruz. Maske mesafe temizlik. Aman ne olur bu 3 kavrama çok dikkat edin. Bir defa maske ihmal etmeyin. Hele hele kapalı mekanda kesinlikle takın. 1,5 metre mesafeyi koruyalım. Elimizi bir yere sürdük kesinlikle yıkayalım. Yapalım ki başımıza iş almayalım. Eğer buradaki tedbirlerimiz ele alınırsa ben inanıyorum ki çok kısa zamanda 65 yaş üstü abilerim kardeşlerim bu işten zarar görmeyecektir.

Gençlerimizde, "ben gencim bana bir şey olmaz" demesin. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarların, askere gidenlerin yaptıkları işler doğru değil. Sonra bu işi telafi edemezsin.

"HER ŞEYİ SERBEST BIRAKTIK DİYE SALGIN BİTMİŞ DEĞİL"

Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti anlamına gelmez. Bugünün rakamlarını da buraya gelirken aldım. Baktığımız zaman vaka düştü. Vefat 18'e kadar inmişti. Bu defa 19, fena sayılmaz. Yoğun bakın 625, biz bu rakamı görmek istemiyoruz. Entübe hasta sayısının da aşağı düşmesini istiyoruz. İyileşen hasta sayısı güzel. Test sayılarımız iyi durumda. Gelişmeler bu noktada fena değil.Dünyada 11. sıradayız. Fena değiliz. Hatta Trump'a bu rakamları verince "ooo" dedi.

"KONUŞMALARINA BAKARSANIZ HAVALARINDAN GEÇİLMİYOR"

İşte bunların hepsi o ufkun gereğidir. Siz eğer bu noktada halkının fedai can etmesi uğruna bunları yapamıyorsanız. Bir tane ülkede insanları ölüyor, torbalar içinde bir kenara koydular. Biz böyle zamanda vaka ölüm oranına bakıyorsunuz yüzde 2 civarında. Fransa'ya bakıyorsunuz yüzde 18. Ama konuşmalarına bakarsanız havalarından geçilmiyor. Tablo ortada.

Eğer bu ülkenin Başbakanı'ysam Cumhurbaşkanı'ysam sorumluluğumun altında bu yatıyor. Kalkıp da kenarda köşede bir garip var, hasta var. "ne olursa olsun" diyemeyiz.

Başları yapışık 2 yavru var. Türkiye'de kime gösterdiysek bir cevap alamadık. Bu ameliyatı İngiltere'de Keşmir'li bir doktor yaptı. Arkadaşlarımız resimleri çektiler gönderdiler. Antalyalı 2 yavrumuzu biz İngiltere'ye gönderdik. Bizden de 2 doktor gönderdik. Bizden giden doktorlar da ameliyata girdiler. 42 kişilik bir ekiple gerçekleşti ameliyat. Bu yavrularımız başarılı geçen ameliyattan sonra 15 gün 1 ay içinde inşallah Türkiye'ye dönmüş olacaklar. Biz o iyi niyetimizle o adımı attık. Ve orada da bir Türk armatör ve bir Keşmirli dediler ki 'Bedeli neyse biz ödeyeceğiz.' Onlar da bu işi üstlendiler. Ve bu yavruların ameliyatı gerçekleşmiş oldu. Türkiye bu. Yani bütün vatandaşlarına sahip çıkmak için elinden geleni yapıyor.

"YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

Yatırımları aynı kararlılıkla devam edeceğiz. İnşallah bu yıl sonuna kadar biz 15 daha baraj açılışı yapacağız. Temelini atacağımız barajlar da var. Mesela Ilısu Barajı'ndan yıllık gelirimiz 1,5 milyar dolar olacak. Bu ülkemizde 1 numara. Dünyada 2 numara. Yani gövre büyüklüğü itibariyle böyle bir özelliğe sahip. Ilısu Barajı'nın adını da Veysel Eroğlu'nun adını verdik. Her şeyden önce hizmet siyasetine öncelik veren bir ülkeyiz. Halk siyasetçiden hizmeti bekler. Yani biz buna mecburuz. En önemli adımlardan bir tanesi de Savunma sektörü. Savunma Sanayiide Türkiye ciddi bir sıçrama içerisinde. Bakın bunlar olmamış olmasaydı biz terörle mücadelede beklenen başarıyı elde edemezdik. SİHA'lar la biz bu başarıyı elde ettik.

"SAĞLIK VADİSİ KURUYORUZ"

Sağlıkta hiç durmayacağız. Yerli ve milli solunum cihazını ürettik. Yoğun siparişler gelmeye başladı. Bir de şimdi aşı ve ilaç çalışması yapıyoruz. Sağlık vadisi kuruyoruz. Bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. ODTÜ içerisinde olacak. Bununla beraber ciddi bir sıçrama istiyoruz. Aşı, ilaç ve tıbbi atılımla dışa bağımlılığı bitirmek istiyoruz.

Biz 5 milyon 500 bin kişiye biner lira destek verdik. Vefa Destek Gruplarıyla bunları onlara ulaştırdık. Muhalefet bakıyorsunuz "Ne verdiniz" diyor. Biz bu ödemeyi karşılıksız yapıyoruz. Buna kalkıp "ne verdiniz" diyor. Bunun dışında bir çalışmamız daha var. Sosyal dayanışma vakfımız, kaymakamlıklar vasıtasıyla dar gelirlilere maaş veriyor. O ayrı bir konu. Karıştırmıyoruz. Vefa Destek Grubu ev ev dolaşıp ellerinde kolilerle fakir fukaraya yardımcı oldu.

Ekonomide yatırımları artırarak çok daha iyi noktaya taşıyıp, belki 2. çeyrekte sıkıntı olacak ama 3 ve 4. çeyrekte toparlayacağız.

"HAKSIZ FİYAT ARTIŞLARINI MASAK İNCELEYECEK"

Bu sahtekarlara, bu soygunculara karşı İçişleri Bakanlığımız başta olmak üzere hepsi bunların üzerine gidiyorlar. Nerede bu şebekeler yakalanırsa gerekli hesap verilecektir. Denetimler gerçekleştiriliyor, haksız kazanç elde etmeye çalışanlarla ilgili işlemler yapılıyor. Haksız fiyat artışlarının yapılması durumunda MASAK bunlarla ilgili incelemelerini başlatacak. Ülkenin ekonomisi için gereken mücadeleyi vereceğiz. Fırsatçılık yapılmasına geçit vermeyeceğiz.

PUTİN'E 'TÜRKİYE'Yİ ÖZLEDİLER ARTIK GELSİNLER DEDİM'

Biz tespit edilmiş ve ya üzerinde çalışma yapılmış alanlar dışında değerlendirmeler yaparak bunları fırsata çevirmeye düşünüyoruz. Az önce ifade ettiğim gibi sağlık turizminde Türkiye çekici bir hale gelecektir.

Putin ile yaptığım görüşmede, vatandaşlarınız Türkiye'yi özlediler artık gelsinler" dedim. Bir haber geldi. Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuşlar.

Johnson'la da yine aynı konuşmayı yaptım. Orası da Türkiye'yi destinasyonlarının arasına koymuş. Şimdi Almanya direniyor. Önümüzdeki günlerde Merkel'le görüşmemiz olacak ve bunları konuşacağız. Almanya'daki Türkiye'ye gelmek isteyenler olacaktır. Bunu engelleyemezler zaten çünkü Şengen vizesine ters.

Dünyada turizm önemli bir görev ve çekim alanı oluşturuyor. Türkiye olarak halkının %99'u müslüman olan ülkeyiz. Bir başka özelliğimiz daha var. Kimse ben varsam kimse yok" hakkına sahip değil. Şunu bileceksin "Sen varsan, senin dışında da 195 ülke daha var" Bakın koronavirüs var. Bunu yaşıyoruz. Güç müç var mı ortada. Bunu görmeliyiz. Dayanışma içerinde olmalıyız.