Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi
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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

01.02.2021 19:51 | Son Güncelleme: 01.02.2021 20:07
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni anayasayı tartışmanın zamanı geldiğini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarının konuşulduğu Kabine toplantısı sonrası çok önemli açıklamalarda bulundu.

"ANLAYIŞ BİRLİĞİNE VARMAMIZ HALİNDE HAREKETE GEÇEBİLİRİZ"

Erdoğan, "Türkiye'de sorunların kaynağının 1960'dan beri darbeciler tarafından yapılan Anayasalar olduğu ortadadır. Bunun için daha önce yeni bir anayasa girişiminde bulunmuştuk. Anayasa çalışması milletin gözü önünde ve tüm temsilcilerinin katılımı ile olmalıdır ve milletin takdirine sunulması gereklidir. Ülkemizin bu fırsatı kaçırmasından üzgünüz. Belki de ülkemizde yeni bir anayasa tartışması başlamalıdır. Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz. Şeffaf şekilde gerçekleştirilmesi ve ortaya çıkan metnin de mutlaka milletin takdirine sunulması gerekir. Yasamanın alanındaki konularla ilgili Meclis'te, idari konularla ilgili Cumhurbaşkanlığımızda gereken müşahhas adımları atmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı.

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