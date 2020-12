Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti saplantı haline getiren bir beşinci kol faaliyetidir"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katıldı.

"AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkarmak için çok çalışacağız"

Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın tedbirleri kapsamında il kongrelerimize bir kez daha ara vermek mecburiyetinde kaldık. 19 il kongremizi gerçekleştirmiştik. Hızlı bir takvimle il kongrelerimizi tamamlamayı hedefliyoruz. Partimizi 2023 seçimlerine hazırlayacak yeni bir teşkilat yapısı inşa etme gayreti içindeyiz. Bu teşkilat sadece AK Parti'nin değil, Türkiye'nin de umutlarını taşıyacaktır. AK Parti'nin milletimizin gönlündeki yerini daha yükseğe çıkarmak için çok çalışacağız. İl başkanlarımıza, milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza çok büyük görevler düşüyor" dedi.

"Tarih 2020'yi ilginç ve zor bir yıl olarak kayıtlara geçirecektir" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benzeri görülmemiş hadiseleri hep birlikte gördük. Türkiye'nin 2020'yi nasıl kapattığını nasıl 2021'i nasıl karşıladığını sadece rakamlara bakarak anlayamayız. Bunun için tarih bilmeye ve medeniyet şuuruna ihtiyaç vardır. 83 milyonun tamamını kalpten, inancı, kültürü ile sevmeye ihtiyaç vardır. İster siyasetçi, ister çoban, ister iş adamı, ister çiftçi olsun, işini en iyi şekilde yapan bir toplumsal ahlaka ihtiyaç vardır. Bir insan bu toplumsal değerlerden nasiplenmediyse bir ok gibi dönerek kendini vurmaya başlıyor. Bu nasipsizlerin başında da CHP yönetimi geliyor. CHP yönetiminin canhıraş şekilde saldırdıkları konulara bir bakın. Savunma sanayisindeki tavırlarına dikkat edin. İHA ve SİHA'lara, tank projemize, helikopter, radar, optik, motor projemize saldırıyorlar. Doğu Akdeniz'deki, Karadeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerimize saldırıyorlar. Bölgemizde ve dünyada sergilediğimiz güçlü siyasi duruşa saldırıyorlar. Ülkemizin savunma sanayine yapılan hiçbir saldırı masum değildir. Her saldırının gerisinde sinsi ve alçakça bir niyet vardır. Bu saldırıların her biri terör örgütleri ve ülkemize husumeti saplantı haline getiren bir beşinci kol faaliyetidir. Türkiye'yi Gezi'de sokakları karıştırarak, 17/25 Aralık'ta siyasi esir alarak, PKK ive DEAŞ'la sınırımızı kuşatarak, ekonomimizi çökertmeye çalışarak ülkemizi dize getirmek isteyenler şimdi CHP'yi kullanmak istiyor. Bu saldırıların gerisinde, Türkiye düşmanı çevrelerin ve küresel silah şirketlerinin çıkarlarını savunmaktadır. Bu saldırılarının her biri istiklalimizi ve istikbalimizi hedef almaktadır" dedi.

"Türkiye'nin felaketi üzerinden kendilerine iktidar devşirmek için yanıp tutuşuyorlar"

"CHP'nin başındaki zatın azgınca saldırıya geçtiği bir diğer konuda ülkemize gelen uluslararası yatırımlardır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcılara saldırmalarının iki sebebi vardır; biri kimlikleridir. ABD'li, İngiliz, Fransız olunca ses çıkarmayıp Katarlı olunca saldırmaları ruhlarına sinmiş faşizmin işaretidir. CHP'nin başındaki zat, 'Arifiye'deki tesisi Katar'lılara peşkeş çektiler' ifadesiyle gündeme getirdi. Bu kadar rahat ve ısrarlı şekilde yalan söyleyen birisi siyaset biliminin dışına çıkmıştır. Bu anlayış hastalıklı bir zihniyet haline dönmüştür. 28 Şubat sürecinde başörtüsü yüzünden kız öğrencileri okullara, işyerlerine almayanlar bunlar değil miydi? Tek parti döneminde camileri kapatan, Aşık Veysel'i Ulus'a sokmayan bunlar değil miydi? Bugün de söze gelince kadın hakları savunucusu kesilen, önlerine gelenleri tacizci, tecavüzcü diye suçlayıp kendi partilerindeki olayların üstlerini kapatan bunlar değil miydi? Bunlarda onur, haysiyet olsa insan içine çıkmaktan imtina ederler. Yatırımcılara yönelik saldırıların ikinci sebebi çok daha alçakçadır. Yatırımcıları niyetlerinden vazgeçirmek suretiyle ülkemizin ekonomisini tümden yıkmayı hedefliyorlar. Türkiye'nin felaketi üzerinden kendilerine iktidar devşirmek için yanıp tutuşuyorlar. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası tartışmalarda karşı tarafta yer alarak, birlik ve beraberlik fotoğrafımızı lekelemeye çalışıyorlar. 2023 seçimlerinde sandık önüne geldiğinde milletimizin bunları düşünerek oyunu vermesini temin etmeliyiz" diye konuştu.

Konuşmasında yaptırım iddialarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AB ve ABD ile iki tarafında asla görmezden gelemeyeceği siyasi ve ekonomik ilişkilerimiz var. Bu ruha halel getirecek hiçbir adım atmadık, atmayız. Yatırımcıları daima baş üstünde tuttuk. ABD ve AB'deki yönetimlerin Türkiye düşmanı lobilerin etkisinden kurtularak objektif politikalara yönelmelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her tecavüzün hesabını, yürüttüğünüz her ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz"

Konuşmasında CHP'deki taciz iddialarına da değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Can alıcı ve can sıkıcı konu, CHP'deki tecavüz, taciz, hırsızlık furyasıdır. Türkiye'nin ikinci büyük partisinin böyle yüz kızartıcı olayların yaşanmasından utanç duyuyoruz. Bu iddiaların araştırılıp, soruşturulması konusunda en küçük adım atmıyorlar. Bun konuda Sivil Toplum Kuruluşlarının büründüğü derin sessizlik de manidardır. Kılıçdaroğlu da parti teşkilatlarında ve belediyelerde ortaya çıkan vakalar konusunda tek kelime etmiyor. CHP teşkilatlarındaki ve belediyelerindeki rezilliklerin buzdağının görünen kısmı olduğu anlaşılıyor. Derine inildikçe kim bilir neler çıkacak... CHP yönetimi bu utanç bataklığına çıkıp temizlenmek yerine başka yola başvuruyor. Seçimlerin üzerinden iki yıl sonra eski yönetimleri suçlama kampanyası başlattı. CHP'li isimler için çıt çıkarmıyorlar. Tüm iddiaların muhataplarına sesleniyorum; her tecavüzün hesabını vereceksiniz. Yürüttüğünüz her ihanet pazarlığının hesabını vereceksiniz. Teşkilat ve belediyelerinizi terör örgütü mensuplarıyla doldurmanın hesabını vereceksiniz. Buradan CHP yönetimine sesleniyorum; genel merkezinden teşkilatlarına, belediyelerine kadar CHP'deki kepazeliklere bulaşmış kim varsa ipini pazara çıkaracaksınız. Yoksa bu ithamların gölgesi tüm CHP'nin üzerine çöker" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının son kısmında ise "Dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de kardeşlerimizin zafer sevincine ortak olduk. Bu konudaki kapsamlı değerlendirmelerimizi önümüzdeki hafta yapacağımız Kabine Toplantısında milletimizle paylaşacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

